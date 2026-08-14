Asocijacija na karirano je oduvek bila suknja koja podseća na kilt. Ili košulja kakve su nosile američke drvoseče, koja je sve samo ne - enegantna.

Karirano će od ove jeseni moći da se vidi ne samo na suknjama i košuljava, nego svuda!

1. Karkariranoirani sako, kog dizajna?

Iako mnogi preporučuju karirani mantil - to nije dobra investicija. Osim u slučaju kada je klasika. Neuporedivo je korisnije kupiti karirani sako. Ovaj odevni predmet je izuzetno praktičan, jer prikriva stomak, krije prevelike i premale grudi i u njemu je žena uvek doterana. Birajte mirnije nijanse, a ona dama koja kupi crno beli sako nosiće ga godinama. U sakou ste uvek elegantni!

2. Karirane pantalone, ali kakve?

Zašto da ne? Uz jednobojnu bluzu karirane pantalone nikada neće izaći iz mode. Međutim, vodite računa o obliku nogavica, jer se uske nogavice više ne nose.

3. Karirana suknja ili haljina?

Za mlađe devojke kraća, za starije duža suknja. U svakom slučaju treba da bude široka!

Haljina sa suknjom je pun pogodak!

Karirane haljine su oduvek bile moderne, ali pobratite pažnju na način na koji ruska influenserka Tatjana Vasilieva nosi kariranu haljinu. Ona je preko haljine (možda i dugačke košulje) obukla suknju na raskopčavanje! Odlična ideja!

4. Karirani džemper ili šal?

Ili još bolje - kardigan! Često se u radnjama prodaju šalovi, kape i džemperi koji mogu da se nose u kompletu.

5. Karirana tašna i cipele ili marama?

Mudre žene modu prate kroz detalje. Međutim, ove godine su se pojavile karirane cipelice koje su potpuno neodoljive! Ukoliko uspete da se uzdržite i ne kupite ništa karirano - nabavite, bar, maramu koja će osvežiti crni sako, belu košulju ili tašnu.