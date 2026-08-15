Ako želite da napravite nešto slatko, a nemate ulje, šećer ni mnogo sastojaka, ovaj jednostavan kolač na vodi može biti odličan izbor. Priprema je brza i laka, a zahvaljujući marmeladi i orasima kolač ostaje mekan, sočan i ukusan.

Nema komplikovanih postupaka niti posebnih trikova. Svi sastojci se sjedine u jednoj posudi, smesa se sipa u pleh i kolač se peče u rerni.

Sastojci

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml mlake vode

20 punih kašika brašna

Malo cimeta

Za posipanje

4 kašike seckanih oraha

Priprema je jednostavna

U veću posudu sipajte mlaku vodu, dodajte marmeladu i sve dobro umutite žicom kako bi se sastojci sjedinili.

Potom dodajte brašno koje ste prethodno pomešali sa praškom za pecivo. Ubacite mlevene i seckane orahe, dodajte malo cimeta i sve dobro promešajte.

Dobijena smesa biće nešto ređa u odnosu na smesu za klasične kolače, ali to je sasvim očekivano.

Pečenje bez mnogo čekanja

Pleh približnih dimenzija 35 × 28 cm obložite papirom za pečenje, pa u njega sipajte pripremljenu smesu. Lagano protresite pleh kako bi se smesa ravnomerno rasporedila, a zatim odozgo pospite seckanim orasima.

Kolač pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta. Pred kraj pečenja proverite da li je gotov. Trebalo bi da dobije lepu rumenu boju i ostane lagan i mekan.

Kada se kolač malo prohladi, isecite ga na kocke i poslužite.

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