Bilo da ste u timu „čuvajmo leto“ ili „dajte već jednom tu jesen“, avgust je u potpunosti u znaku tranzicije.
Taj osećaj može iznenađujuće otežati izbor boje na sledećem pedikiru: svetla ili neon nijansa može delovati previše letnje, dok supertamna nijansa može delovati previše mračno kada je ostalo još dosta sezone sandala.
Da bi stajanje ispred zida sa lakovima bilo malo manje zbunjujuće, Olivija Van Ajderstajn, potpredsednia za edukaciju i stručnjakinja za trendove manikira u kompaniji ,,Olive & June" je podelila šik ideje za pedikir za kraj leta i početak jeseni.
„Odvažan pedikir u korak sa modom je zabavan način da umočite prste — igra rečima namerna! — u boju koju možda ne biste nosile na rukama“, kaže Van Ajderstajn za Real Simple. „To je zabavan detalj u boji koji nije toliko napadan.“
Bilo da ste spremne da prizovete vreme za džempere ili želite da iscedite i poslednju kap leta, ovo su boje i završni slojevi koje treba da probate na sledećem pedikiru.
Tamna nijansa cvekle
Ako izgarate od želje da nosite klasičnu jesenu boju, ali još uvek niste sasvim spremni za pedikir u skoro crnoj nijansi, tamna nijansa cvekle je savršena sredina. Bogatija je i mračnija od letnjih jarkih nijansi višnje, ali njeni sočni crveno-ljubičasti tonovi sprečavaju da deluje previše teško dok se sandale i dalje nose.
„Odvažan, tamnocveni pedikir je klasična jesenia boja“, kaže Van Ajderstajn. Da bi izgled ostao u okvirima kasnog leta, preskočite ravnomernu, potpuno neprovidnu završnicu i opredelite se za nešto sjajno i blago prozirno. I dalje ćete dobiti dramatiku dublje nijanse, ali sa lakšim, sočnijim efektom.
Tamnije neutralne nijanse
Topla, tamnija neutralna nijansa je lak izbor kada ste u procepu između godišnjih doba. Zamislite kremastu bež, meku karamelu, toplu sivo-smeđu ili bilo koju neutralnu nijansu koja izgleda kao da je provela malo vremena na suncu. Ove nijanse i dalje deluju dovoljno lagano za komade odeće za kraj leta, ali se njihovi zemljani tonovi jednako dobro slažu sa teksasom, mokasinama i udobnim slojevitim komadima koji vas čekaju u ormaru.
Van Ajderstajn kaže da su „smele, potpuno neprovidne nijanse“ među završnim slojevima koje trenutno obožava. Ta dodatna neprovidnost je posebno korisna kod pečene neutralne nijanse, jer ovoj diskretnoj boji daje dovoljno prisustva da na vašim prstima deluje uredno i namešteno sa namerom, umesto da se stopi sa pozadinom.
Sivo-ljubičasta
Sivo-ljubičasta je malo mračnija od bledoružičastih i jarkobelih nijansi koje ste možda nosile tokom celog leta, ali nije toliko dramatična kao tamne nijanse šljive koje obično preuzimaju primat kasnije u jesen. Mešavina hladne sive i prigušene ljubičaste čini da deluje uglađeno, sofosticirano i taman dovoljno sezonski.
Ovo je takođe odlična nijansa za uparivanje sa mlečnom, poluprozirnom završnicom. „Suptilan mlečni pedikir pomaže nam da se oprostimo od sezone sandala uz zabavnu nijansu koja ostatak izgleda održava neutralnim“, kaže Van Ajderstajn.
Potražite zagušenu ljubičastu sa mekim sivim podtonovima, pre nego bogatu ljubičastu. Rezultat će delovati kao nežan korak ka jeseni, a ne kao potpuni sezonski skok.
Svetlo maslinastozelena
Maslinastozelena je možda praktično sinonim za jesen, ali svetlija verzija čini ovu zemljanu nijansu iznenađujuće nosivom tokom poslednjih nedelja leta.
„Uzimanje boje koja je veoma prikladna za jesen, poput maslinastozelene, ali njeno posvetljivanje pastelnom nijansom, takođe održava izgled izuzetno modernim“, kaže Van Ajderstajn.
Umesto tamne, vojničke zelene, potražite svetlu maslinastu sa žutim ili pastelnim podtonovima. Ona pruža sezonski osećaj za kojim žudite, a da ne izgleda van mesta pored sandala, lana ili vaše omiljene haljine za kraj leta. Smela, neprovidna završnica učiniće da se ova neočekivana boja još više istakne.
Završni slojevi u vidu kremastog gela
Ne morate nužno promeniti boju koju najčešće nosite da bi vaš pedikir delovao novo. Promena završnog sloja može čak i najklasičnijoj nijansi dati svež, prelazni izgled.
„Crelly“ (hibrid kreme i gela) kombinuje pokrivnost tradicionalnog lak-kreme sa prozirnim, sočnim kvalitetom želea. „'Crelly' završnica daje pedikiru efekat nalik staklu koji je tako moderan i svež“, kaže Van Ajderstajn.
Efekat visokog sjaja posebno dobro funkcioniše sa tamnijim crvenim nijansama i tonovima bobica. I dalje dobijate bogatstvo koje se povezuje sa jesenju, ali nagoveštaj prozirnosti sprečava da boja izgleda previše tamno ili teško za kasno leto.
Mlečni, poluprozirni pedikiri
Niste baš spremni da se posvetite smeloj jesenskoj boji? Mlečni, poluprozirni pedikir omogućava vam da zadržite stvari mekim i letnjim, dok se udaljavate od jarkobelih i svetlih pastelno-roze nijansi iz špica sezone sandala.
Van Ajderstajn opisuje mlečne boje kao „zamagljene“ i „poluprozirne“, što znači da dodaju veo boje, a ne potpuno pokrivanje neprovidnog laka. Ova završnica posebno dobro funkcioniše sa prigušenim neutralnim tonovima, mekim sivo-ljubičastim i drugim nijansama koje tiho nagoveštavaju sezonu koja dolazi.
Mlečni pedikir je takođe zahvalan kako nokti rastu, što ga čini praktičnim izborom ako vam je kalendar prepun planova za kraj leta i haosa oko početka školske godine.
Na kraju, nema potrebe da birate stranu u debati „leto protiv jeseni“. Vaš pedikir može odražavati koje god godišnje doba da osećate tog dana. „Smeli detalj u boji zaista deluje kao modni dodatak koji pomaže da se uvede nova sezona“, kaže Van Ajderstajn. „Bilo da pokušavate da prizovete novu sezonu ili da se držite toplijih dana, pedikir je savršen način da se poigrate sa bojama pred jesen.“
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