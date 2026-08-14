Bilo da ste u timu „čuvajmo leto“ ili „dajte već jednom tu jesen“, avgust je u potpunosti u znaku tranzicije.

Taj osećaj može iznenađujuće otežati izbor boje na sledećem pedikiru: svetla ili neon nijansa može delovati previše letnje, dok supertamna nijansa može delovati previše mračno kada je ostalo još dosta sezone sandala.

Da bi stajanje ispred zida sa lakovima bilo malo manje zbunjujuće, Olivija Van Ajderstajn, potpredsednia za edukaciju i stručnjakinja za trendove manikira u kompaniji ,,Olive & June" je podelila šik ideje za pedikir za kraj leta i početak jeseni.

„Odvažan pedikir u korak sa modom je zabavan način da umočite prste — igra rečima namerna! — u boju koju možda ne biste nosile na rukama“, kaže Van Ajderstajn za Real Simple. „To je zabavan detalj u boji koji nije toliko napadan.“

Bilo da ste spremne da prizovete vreme za džempere ili želite da iscedite i poslednju kap leta, ovo su boje i završni slojevi koje treba da probate na sledećem pedikiru.

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