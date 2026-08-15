Kilogram krompira, dvadeset minuta kuvanja i na kraju masa koja se lepi za kašiku poput žvake. Tako često izgleda posni pire krompir, a problem nije u tome što nema mleka i maslaca, već u jednom koraku na samom kraju pripreme.

Najveća greška nije izostanak mleka i maslaca. Kada nema masnoće koja štiti teksturu, pire se mnogo lakše pretvori u lepljivu smesu. Zato mikser i štapni blender nisu najbolji izbor za pripremu posnog pirea.

Zašto posni pire krompir postaje lepljiv umesto kremast

Krompir sadrži dosta skroba koji u svojim zrncima zadržava vodu. Kada se krompir previše usitnjava metalnim nožem blendera, skrobna zrnca pucaju i oslobađaju lepljivu tečnost. Zbog toga pire napravljen blenderom često postaje rastegljiv i lepljiv, dok onaj pripremljen običnom pasirkom ostaje lagan i pahuljast. Kod klasičnog pirea masnoća pomaže da se ta tekstura ublaži, ali kod posnog pirea taj efekat izostaje.

Trik za bolju teksturu je voda u kojoj se krompir kuvao

Vodu u kojoj se kuvao krompir nemojte prosipati. Ostavite oko dva decilitra sa strane i postepeno je dodajte u pire, kašiku po kašiku, dok ga pasirate. Važno je da voda bude topla. Pošto sadrži skrob koji se oslobodio tokom kuvanja, pomoći će da pire dobije glatku i svilenkastu teksturu čak i bez ulja i mleka. Hladna voda može da ohladi skrob i učini pire zbijenim i grudvastim.

Koji krompir je najbolji za pire pripremljen na vodi

Najbolji izbor je beli, brašnasti krompir koji se lako raspada tokom kuvanja. Na pijaci se često prepoznaje kao krompir namenjen za pire. Crveni i mladi krompir sadrže više vode i manje skroba, pa od njih pire pripremljen bez mleka i maslaca može biti vodenast i zbijen.

Krompir isecite na jednake kocke veličine oko tri centimetra. Posolite vodu na početku kuvanja i kuvajte između petnaest i dvadeset minuta, odnosno dok viljuška lako ne prolazi kroz krompir.

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