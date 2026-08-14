Često kod kuće možemo pronaći proizvode koji se mogu uspešno koristiti u nezi našeg tela.
Jedan od takvih sastojaka je šećer, koji, kako se ispostavilo, nije samo jedan od osnovnih proizvoda koji se koristi u kuhinji, već je i dragoceni sastojak u kozmetici koji podržava našu lepotu.
Piling za čišćenje vlasišta
Leto nije ljubazno ni prema našoj kosi! Sunčevi zraci ne samo da su posvetlili našu kosu, već su takođe oduzeli prirodni sjaj kose. S početkom jeseni, vredno je posegnuti za sastojcima koji će nahraniti i regenerisati vašu kosu.
Kozmetika koju koristimo za negu i regeneraciju kose uključuje šampone, maske i regenerator. Međutim, sva ova kozmetika brine samo o kosi. Zaboravljamo na vlasište, kome takođe treba podrška, posebno nakon vrućih letnjih meseci.
Ako se želite rešiti peruti i sebuma potreban vam je piling. Evo opet šećera, koji je ne samo lako dostupan, ne izaziva iritaciju ili alergije.
Sastojci:
Šećer - 1 kašika na pregršt šampona
Način pripreme: Dok perete glavu, dodajte čajnu kašiku šećera šamponu i masirajte u vlažno vlasište. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta da pokrijete celo vlasište. Zatim temeljno isperite vlasište i kosu pod tekućom vodom. Možete koristiti hladnu vodu da dodatno podstaknete cirkulaciju krvi.
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