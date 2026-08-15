Najnoviji izgled Selene Gomez u potpunosti oslikava definiciju nosive umetnosti.

Glumica je nosila upečatljivu i odvažnu crvenu haljinu dok je pozirala na snimanju svoje serije ,,Only Murders in the Building" (srp. ,,Samo ubistva u zgradi") za platformu Hulu. Haljina je imala suženi korsetski struk sa crnim traakama za vezivanje po sredini, dizajn sa otkrivenim ramenima i dramatičan skulpturalni detalj na leđima koji se uzdizao u špic iza njene glave.

Unutrašnjost ovog skulpturalnog detalja krasio je neobičan apstraktni crni tufnasti uzorak. Gomezova je kosu zalizala u nisku punđu i nosila par visećih minđuša.