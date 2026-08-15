Najnoviji izgled Selene Gomez u potpunosti oslikava definiciju nosive umetnosti.
Glumica je nosila upečatljivu i odvažnu crvenu haljinu dok je pozirala na snimanju svoje serije ,,Only Murders in the Building" (srp. ,,Samo ubistva u zgradi") za platformu Hulu. Haljina je imala suženi korsetski struk sa crnim traakama za vezivanje po sredini, dizajn sa otkrivenim ramenima i dramatičan skulpturalni detalj na leđima koji se uzdizao u špic iza njene glave.
Unutrašnjost ovog skulpturalnog detalja krasio je neobičan apstraktni crni tufnasti uzorak. Gomezova je kosu zalizala u nisku punđu i nosila par visećih minđuša.
Zvanični Instagram profil ove serije podelio je pomenutu fotografiju, kao i još nekoliko kadrova iza kulisa iz predstojeće šeste sezone, čija je radnja smeštena u Londonu.
„Mali profil iza kulisa #OMITB!“, pisalo je u opisu.
Snimanje u inostranstvu
Govoreći za Entertainment Tonight o prelasku serije preko okeana iz Njujorka sa saigračima Stivom Martinom i Martinom Šortom, glumica je rekla: „Oni su moja porodica, tako da je odlazak bilo gde sa njima pravi dar i jedva čekam.“
Ovo troje glumaca viđeno je kako snima u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva ovog leta. Još u maju, Gomezova je podelila delić svog boravka u Londonu sa fotografijama na kojima nosi belu satensku suknju i kardigan. Takođe je primećena u izlasku u braon satenskoj haljini sa resama.
U jednoj objavi na Instagramu, Gomezova je takođe pokazala svoju novu tamnocrvenu kosu, nagoveštavajući da bi njen lik Mejbel mogao da doživi veliku transformaciju frizure ove sezone.
Putovanje i rođendan
Gomezova i njen suprug Beni Blanko su u julu ostavili London iza sebe radi idiličnog putovanja po Evropi. Tokom ovog odmora, glumica je proslavila svoj 34. rođendan.
„Prvo, moram neizmerno da vam zahvalim svima na podršci, dobroti i svim rođendanskim željama. Svakog dana stvaram upravo zahvaljujući svima vama. Hvala vam što me uvek činite najsrećnijom devojkom na svetu“, napisala je ona.
Čini se da se Gomezova sada vratila kući. Prošle nedelje podelila je fotografiju sa događaja njenog brenda, na kojoj je pozirala napolju nosivši belu haljinu sa karnerima i otkrivenim ramenima, prenosi InStyle.
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