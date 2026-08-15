Shadow kosa je novi trend u farbanju kose koji spaja plavu i smeđu boju za prirodan, osunčani izgled, a sve to bez puno održavanja. Ovaj stil ostavlja koren tamnim, dok su donji pramenovi nežno oslikani mekom nijansom meda, stvarajući utisak prirodnog posvetljenja od sunca. Iako deluje opušteno i lako, zapravo zahteva veštinu i preciznost stilista kako bi se postigao taj suptilan balayage efekat.

Ono što "shadow" kosu čini posebnom je njen efekat senke, gde kosa izgleda kao da prirodna svetlost uzrokuje tamnije korene i delove pramenova, dok drugi delovi izgledaju svetlije i osunčanije. Ovaj kontrast stvara iluziju dubine i volumena, čineći kosu bogatijom i dinamičnijom.

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda je njegova univerzalnost. Bez obzira jeste li brineta ili plavuša, "shadow" kosa može funkcionisati za vas. Za brinete, stilisti koriste tehniku "slobodne ruke" kako bi nežno ofarbali plave pramenove, dok koreni ostaju smeđi. Na taj način, prelaz između tamne i svetle boje izgleda prirodno i nenametljivo. Za plavuše, stilisti mogu dodati tamnije korene kako bi stvorili kontrast i dubinu, s diskretnim svetlim delovima koji dodaju dimenziju frizuri.

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