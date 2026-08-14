Rumenilo je jedan od onih make-up proizvoda koji za samo nekoliko sekundi može potpuno promeniti izgled lica. Dovoljno je nekoliko poteza četkicom da ten izgleda svežije, odmornije i zdravije.

Ipak, jednako lako može postići i suprotan efekat ako se nanosi na pogrešan način.

Kako se sa godinama menja struktura kože i lica, tako bi se trebala prilagoditi i tehnika šminkanja. Koža postupno gubi kolagen i elastičnost, a konture lica postaju manje izražene. Upravo zato način na koji nanosite rumenilo može imati veliki uticaj na to hoće li lice izgledati podignutije i svežije ili umornije i spušteno.

Bjuti kreatorka i šminkerka Džo Elen Vuds za SheFinds upozorila je na tri najčešće greške koje žene, posebno nakon 40. godine, prave prilikom nanošenja rumenila.

1. Nanošenje rumenila preblizu nosa

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje rumenila na same jabučice obraza, tik uz nos. Prema Vuds, bolje je ostaviti razmak od otprilike dve širine prsta između nosa i mesta na kojem počinje rumenilo. Tako se naglašavaju jagodice, lice deluje podignutije, a celi izgled svežiji i mladolikiji.

2. Previše rumenila preko celog obraza

Još jedna česta greška je razmazivanje rumenila preko gotovo celog obraza. Umesto toga, boju je najbolje koncentrisati se na gornji deo jagodica i nežno ih blendati prema slepoočnicama. Takva tehnika prati prirodne konture lica i stvara suptilan efekat liftinga bez teškog konturisanja.

3. Naglašavanje prirodnog crvenila

Kod zrelije kože često su prisutni crvenilo, rozaceja ili osetljivost, a pogrešno postavljeno rumenilo može dodatno naglasiti taj efekat. "Ako rumenilo nanesete preblizu nosu, lice može izgledati kao da imate valunge", upozorava Vuds. Zato preporučuje da se boja zadrži na spoljašnjem delu obraza, gde će imitirati prirodan, zdrav sjaj umesto dodatnog crvenila.

Kako postići mladoliki izgled?

Dobra vest je da za svežiji izgled nisu potrebni komplikovani trikovi ni agresivno konturisanje. Dovoljno je odabrati nijansu koja odgovara tenu i rumenilo naneti nešto više na jagodice nego što ste možda navikli.

Takav način nanošenja vizuelno podiže lice, vraća mu dimenziju i daje prirodan, odmoran izgled – upravo ono što većina žena želi postići svakodnevnom šminkom.

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