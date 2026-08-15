Zahvaljujući nežnijim krojevima i sofisticiranim detaljima, boho komadi se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije, donoseći im dozu ženstvenosti i opuštenog šarma.

Kako danas izgleda boho?

Savremeni boho donosi suptilnu estetiku u kojoj pažljivo odabrani detalji igraju glavnu ulogu. Čipkasti obrubi, lagani i prozračni materijali, romantični volani, heklani elementi i prirodna paleta boja, od krem i bež tonova do braon i nijansi peska, predstavljaju osnovu ovog modernizovanog trenda.

Kada su aksesoari u pitanju, ovog puta važi pravilo da je manje više. Umesto velikog broja upadljivih detalja, dovoljno je odabrati nekoliko pažljivo uklopljenih komada, poput zlatnog nakita, braon kožnog kaiša, antilop torbe ili kaubojskih čizama.

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