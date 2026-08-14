Naime, tokom porodičnog letovanja na jugu Francuske, dizajnerka je nakratko zamenila palubu jahte za kamene ulice Sen Tropea, uputivši se u kupovinu. U društvu supruga Dejvida, sina Romea, njegove devojke Kim Tarnbul i ćerke Harper, Viktorija je utelovila pojam mediteranske elegancije.

Dok svetska javnost pomno prati svaki njen korak, postaje jasno da Viktorija Bekam ni na odmoru ne čini stilske kompromise.

Njena vizija letnjeg odevanja počiva na opuštenoj filozofiji, što je savršeno demonstrirala odabravši satensku slip haljinu u bogatoj i zagasitoj nijansi šljive. Sa delikatnim bretelama i formom koja suptilno pada do listova, ova midi kreacija predstavlja samu esenciju minimalističkog luksuza.

Inspiracija

Zanimljiva anegdota govori da je inspiraciju, a možda i sam komad, Viktorija pronašla u garderoberu svoje petnaestogodišnje ćerke Harper, koja je gotovo identičnu siluetu nosila proletos na Nedelji mode u Parizu.

Pored toga, pažljivo odabrani aksesoari su ti koji su unapredili ovu odevnu kombinaciju. Uz bele cipele sa otvorenim prstima, široki slamnati šešir i nezaobilazne tamne naočare, Viktorija je nosila tašnu ,,Mini Picnic Kelly" brenda ,,Hermès". Detalji Spoj finog pletenog pruća i svetle kože, naglašen prepoznatljivim srebrnim detaljima, čini ovu torbu jednim od najpoželjnijih, ali i najteže dostupnih komada današnjice te pravim svetim gralom za kolekcionare.