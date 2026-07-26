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Svi su imali ovu činiju u Jugoslaviji: Danas vredi bogatstvo, pregledajte vitrine!

Mnogi su je bacili, a danas se skupo prodaje.

Autor:  Vesna Vukadinović
26.07.2026.14:55
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Svi su imali ovu činiju u Jugoslaviji: Danas vredi bogatstvo, pregledajte vitrine!
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Skoro da nije bilo doma u bivšoj Jugoslaviji bez kristalne činije koja je stajala na počasnom mestu u vitrini ili na sredini trpezarijskog stola. Danas, taj isti predmet koji su mnogi smatrali običnim ukrasom može vredeti pravo malo bogatstvo.

Ljudi bacaju stare stvari iz praktičnih razloga, ne sluteći da pojedini predmeti danas imaju veliku kolekcionarsku vrednost. Među regalima, goblenima, kristalnim pepeljarama i porcelanskim servisima koji su se koristili u nekadašnjoj Jugoslaviji, posebno se izdvaja jedna dekorativna činija koja je nekada krasila gotovo svaku kuću. Reč je o staklenoj ili keramičkoj činiji u art-deko stilu, često sa drškama u obliku ptica.

 

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Ovakve modele proizvodila je u Jugoslaviji slovenačka fabrika „Steklarna Hrastnik“, osnovana još 1860. godine u mestu Hrastnik. Njihovi proizvodi bili su sinonim za kvalitet širom Jugoslavije, a osamdesetih godina pokrivali su najveći deo potreba tržišta za staklom u domaćinstvu i ugostiteljstvu.

Danas su pojedini primerci ove činije izuzetno traženi među kolekcionarima. Jedan model, proizveden između 1927. i 1941. godine, prodaje se za 237 evra na sajtu „Earlybird Gallery“. Upravo ti stariji komadi, posebno u boji i sa očuvanim detaljima, smatraju se retkim i autentičnim primerima jugoslovenskog dizajna koji je pratio svetske trendove.

Ono što je nekada bilo deo svakodnevice od Vardara do Triglava danas je vredan kolekcionarski komad. Zato nije loša ideja da proverite tavan, podrum ili staru vitrinu kod bake. Možda se baš tamo krije predmet koji danas vredi mnogo više nego što mislite.

Video:

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