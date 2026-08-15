Glumac Džon Ham (55) i njegova supruga Ana Oskeola (38) čekaju prvo dete.

U braku su od 2023. godine, a on je do tad bio zakleti neženja te je otvoreno govorio o tome kako sebe ne može da zamisli u ulozi oca.

"Bio bih grozan tata. Gledam svoje prijatelje koji imaju decu i odmah pomislim: 'Čoveče, kako ste uopšte budni u 6 ujutru, a kamoli radite nešto?' To mi nije važno. Imam nećakinje i nećake, a bio sam i učitelj. Sigurno sam s decom proveo puno više vremena nego većina ljudi u mom životu", rekao je Ham 2012. godine u intervjuu za Us Weekly, koji je ponovo isplivao na površinu nakon što se saznalo da će postati otac.

Glumac kojeg mnogi najbolje poznaju kao zvezdu serije "Momci s Medisona" zbog svojih ranijih stavova o deci je 2015. godine raskinuo 18-godišnju vezu sa Dženifer Vestfeld (56). Nju je to razočaralo jer je htela da postane majka, a Džon joj to nije mogao pružiti ni nakon što mu je pomogla u najtežim trenucima kada se borio sa zavisnošću od alkohola.

"Nisam mislila da ću doći u ove godine i neću imati decu. Ipak, ostvarila sam neke druge stvari koje nisam ranije očekivala", rekla je jednom prilikom glumica.

Glumac je ranije govorio i kako sebe ne vidi u braku, no čini se da je vremenom pogazio sve svoje reči.