Glumac Džon Ham (55) i njegova supruga Ana Oskeola (38) čekaju prvo dete.
U braku su od 2023. godine, a on je do tad bio zakleti neženja te je otvoreno govorio o tome kako sebe ne može da zamisli u ulozi oca.
"Bio bih grozan tata. Gledam svoje prijatelje koji imaju decu i odmah pomislim: 'Čoveče, kako ste uopšte budni u 6 ujutru, a kamoli radite nešto?' To mi nije važno. Imam nećakinje i nećake, a bio sam i učitelj. Sigurno sam s decom proveo puno više vremena nego većina ljudi u mom životu", rekao je Ham 2012. godine u intervjuu za Us Weekly, koji je ponovo isplivao na površinu nakon što se saznalo da će postati otac.
Glumac kojeg mnogi najbolje poznaju kao zvezdu serije "Momci s Medisona" zbog svojih ranijih stavova o deci je 2015. godine raskinuo 18-godišnju vezu sa Dženifer Vestfeld (56). Nju je to razočaralo jer je htela da postane majka, a Džon joj to nije mogao pružiti ni nakon što mu je pomogla u najtežim trenucima kada se borio sa zavisnošću od alkohola.
"Nisam mislila da ću doći u ove godine i neću imati decu. Ipak, ostvarila sam neke druge stvari koje nisam ranije očekivala", rekla je jednom prilikom glumica.
Glumac je ranije govorio i kako sebe ne vidi u braku, no čini se da je vremenom pogazio sve svoje reči.
"Nemam u sebi 'venčani čip' i nijedno od nas nema najbolje primere braka u svojoj porodici", tvrdio je Ham još dok je bio u vezi s Vestfild.
Glumčevi roditelji razveli su se kad je imao svega dve godine, a njegova majka Debora preminula je od raka debelog creva kada je bio 10-godišnjak. Zbog toga je otišao kod svog oca Danijela i bake u Misuri. Tata mu je umro kada je Džon imao 20 godina.
Mnogima je zanimljivo da Ham, koji je nekad zbog lošeg finansijskog stanja glumio u filmovima za odrasle, zamalo nije dobio ulogu Dona Drapera u "Momcima s Medisona". Naime, producenti su smatrali da je prezgodan i kreator šoua Metju Viner se premišljao oko zapošljavanja glumca zbog njegovog klasičnog dobrog izgleda.
Ipak, kasnije je odlučio da je Džon "savršeni primerak muške vrste", a privukao ga je i svojom teškom pričom o gubitku roditelja, što mu je dalo inspiraciju za ulogu Dona.
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