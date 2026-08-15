Šta ako se naša ličnost ne može svesti na večitu podelu na introverte i ekstroverte? Pojavio se novi pojam: otrovert. Osmislio ga je američki psihijatar Rami Kaminski, a neologizam se odnosi na ljude koji se ne prepoznaju ni u jednoj od dve pomenute kategorije. Više od nove etikete, ovaj pojam odražava promenu načina na koji razmišljamo o društvenim odnosima: manje binarno, nijansiranije i samim tim izrazito savremeno.

Kako definisati otrovertnu osobu?

Suprotno onome što bismo mogli pomisliti, otrovert nije jednostavno isto što i ambivert. Dok se ambivert, u zavisnosti od situacije, može ponašati više introvertno ili ekstrovertno, otrovert se definiše drugačije: rado uspostavlja društvene odnose, ali nema potrebu da pripada određenoj grupi niti da bude stalno okružen ljudima.

Njegova ravnoteža pre svega počiva na nezavisnosti. Uživa u razgovorima i druženjima kada imaju smisla, bez potrebe za društvenim odobravanjem, ali i bez namernog izbegavanja drugih ljudi. Prema Ramiju Kaminskom, ovu ličnost karakteriše velika emocionalna samostalnost. Otroverti stvaraju odabrane, a ne brojne odnose, dobro se snalaze u različitim okruženjima i ne osećaju frustraciju kada su sami, ali ni neodoljivu potrebu da budu u centru pažnje.

Zašto ovaj neologizam privlači toliko pažnje?

Popularnost ovog pojma proizlazi iz jednostavne činjenice: mnogi ljudi se više ne prepoznaju u klasičnim kategorijama moderne psihologije. Pojmovi „introvert“ i „ekstrovert“, popularizovani testovima ličnosti i društvenim mrežama, često previše pojednostavljuju ponašanja koja su u stvarnosti mnogo složenija.

Otrovert tako odgovara na potrebu za većim nijansiranjem. Podseća nas da se ličnost ne može uvek jasno definisati niti smestiti u jednu kategoriju. Ona pripada širokom spektru na koji utiču kontekst, iskustva i životni izbori.

Iako ovaj koncept još nije priznat kao zasebna naučna kategorija, otvara širu raspravu o načinu na koji definišemo različite temperamente u doba višestrukih identiteta. Izvan efekta novine, pojam otroverta stoga svedoči o promeni našeg psihološkog rečnika. Više od dijagnoze, ovaj neologizam nas poziva da napustimo unapred zadate kategorije i prihvatimo fluidnije ličnosti, oslobođene krutih okvira i ponekad jednostavno nemoguće za sažimanje u jednu reč. Uostalom, možda je najbolja definicija sebe upravo ona koja izmiče svim definicijama, prenosi Vogue.

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