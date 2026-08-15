Želite da uživate u svežem vazduhu tokom toplih letnjih večeri, ali vam komarci i muve kvare uživanje? Umesto hemijskih sprejeva, možete isprobati jednostavan trik sa limunom i rernom.

Pred spavanje presecite dva do tri limuna na pola, stavite ih u ugašenu rernu i ostavite vrata rerne otvorena. Ovaj jednostavan trik može vam pomoći da osvežite prostor i učinite letnje večeri prijatnijim.

Ujutru, nakon buđenja, zatvorite vrata rerne i uključite je na nekoliko minuta. Nakon toga je isključite i ponovo otvorite vrata.

Na ovaj način prostor će se ispuniti prijatnim mirisom limuna, a letnji insekti bi mogli da se drže podalje od vašeg doma.

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