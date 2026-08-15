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Presecite limun na pola i stavite ga u ugašenu rernu: Ujutru ćete ostati u šoku zbog onoga što ćete zateći!
Umesto hemijskih sprejeva, možete isprobati jednostavan trik sa limunom i rernom.
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