Avgust je onaj nezgodan mesec kada nam je preko dana i dalje potrebno nešto lagano, a ujutru i uveče već počinjemo da tražimo rukave. I dok još nismo spremne da se oprostimo od sandala i letnjih haljina, moda je već jednom nogom zakoračila u jesen.

Dobra vest za žene u Srbiji jeste da trendovi za prelaz iz leta u jesen 2026. ne traže da ispraznimo ormar i krenemo u veliku kupovinu. Naprotiv. Najmodernije kombinacije nastaju upravo kada spojimo ono što smo nosile celog leta sa jednim komadom koji već miriše na septembar.

Pregled novih kolekcija i modnih izveštaja pokazuje da se vraćaju farmerke, lagane jakne, mokasine i tanko pletivo, ali ima i nekoliko iznenađenja.

Kratka jakna smenjuje dugački mantil

Ako ove jeseni kupujete samo jedan novi komad, neka to bude dobra jakna.

Dugi mantili neće nestati, ali početkom jeseni veliku pažnju preuzimaju kraće jakne. Posebno se izdvajaju kratki trenč modeli, jakne u kamel nijansi, kao i modeli sa podignutom kragnom. Prednost im je što se sada mogu prebaciti preko majice, haljine ili košulje, a kada zahladi ispod njih staje tanji džemper.

I što je najbolje, ne morate da izgledate kao da ste se u avgustu već obukle za novembar.

Farmerke se vraćaju, ali nisu više one stare „cevi“

Posle meseci provedenih u haljinama, lanenim pantalonama i šortsevima, vraćamo se teksasu.

Tamni džins posebno dobija na značaju za jesen 2026, dok se nose opuštenije i šire nogavice, ali i ravniji modeli. Jedna od najjednostavnijih prelaznih kombinacija biće farmerke, obična majica i lagana jakna. Dok je toplo, sandale. Kada temperatura padne, mokasine ili čizme.

Zanimljivo je da se ni bele farmerke ne sklanjaju sa prvim septembrom. Modni urednici ih kombinuju sa kožnim jaknama, tankim pletivom i tamnijim aksesoarima, pa ono staro pravilo da se belo nosi samo leti možemo slobodno da zaboravimo.

Mokasine ponovo vadimo iz ormara

Ako postoji obuća stvorena baš za ono vreme „nije više za japanke, a nije ni za čizme“, onda su to mokasine.

One ostaju među važnim komadima i za predstojeću sezonu, a nose se uz farmerke, pantalone na peglu, midi suknje, pa čak i uz lagane letnje haljine.

Drugim rečima, nema potrebe da se preko noći prebacimo iz sandala u duboke čizme.

Mini-suknja nije završila sezonu

Iznenađenje jeseni mogla bi da bude mini-suknja.

Umesto da je sa završetkom leta sklonimo na gornju policu, nosićemo je uz ozbiljnije gornje delove, rolke, jakne i pletivo. Upravo taj kontrast između kratke suknje i težeg gornjeg dela biće jedan od upečatljivijih prelaznih trendova.

Naravno, ko nije ljubitelj mini dužine, ništa nije izgubio. Midi suknje ostaju odlična osnova, naročito uz majicu dugih rukava, mokasine ili baletanke.

Džemper jeste tu, ali tanak

Ne vadite još debeli vuneni džemper.

Za prelazni period mnogo su korisniji tanki kardigani i lagano pletivo koje možemo da nosimo preko majice ili direktno na kožu. Posebno dobro funkcioniše kardigan uz farmerke, dovoljno je „jesenji“ da promeni izgled kombinacije, a nećemo se kuvati čim temperatura pređe 25 stepeni.

Karirano se vraća, ali zaboravite „drvoseča“ košulju

Karirani dezen ponovo se ozbiljno pojavljuje, samo ovog puta izgleda mnogo ženstvenije.

Umesto isključivo debelih flanelskih košulja, karo dolazi na suknjama, elegantnim bluzama i jaknama. Zato jedan karirani komad može sasvim obične farmerke i belu majicu da pretvori u kombinaciju koja izgleda kao da ste se baš potrudile – iako ste se obukle za pet minuta.

Braon, kamel i bordo ostaju, ali jesen više nije tako „tiha“

Ako ste očekivale još jednu jesen u kojoj ćemo od glave do pete biti u bež, braon i crnoj, stiže promena.

Kamel ostaje veoma prisutan, a bordo se zadržava naročito na torbama. Međutim, boje postaju mnogo hrabrije. Crvena i ljubičasta već se izdvajaju kao neočekivana kombinacija za novu sezonu, dok modni insajderi najavljuju generalni povratak jačih tonova nakon godina dominacije tihog minimalizma.

Ne znači da treba da izađete iz kuće kao semafor. Dovoljna je ljubičasta majica uz farmerke, crvene cipele uz neutralnu kombinaciju ili upečatljiva marama.

Marama je mali trik koji menja celu kombinaciju

Ako ne planirate da kupujete novu garderobu, ovo je možda najlakši način da izgledate aktuelno.

Svilene marame vraćaju se kao jedan od važnijih aksesoara prelazne sezone. Nose se oko vrata, na glavi, vezane oko struka ili na torbi. Uz njih se vraćaju i veće mekane torbe, upečatljive narukvice, slojevite ogrlice i broševi.

A šta ćemo najviše viđati kada stvarno stigne jesen?

Tu stvari postaju zanimljivije. Kolekcije za jesen 2026. najavljuju modernije krojena odela i sakoe, romantične komade sa karnerima i satenom, somot, kožu sa krokodilskim efektom, ali i neočekivano mnogo sportske garderobe. Sportske jakne i dresovi sve češće se kombinuju sa klasičnim ženskim komadima.

Drugim rečima, ova jesen neće tražiti da budemo ni potpuno elegantne ni potpuno sportski obučene. Upravo mešanje ta dva sveta izgledaće najsavremenije.

A za narednih nekoliko nedelja pravilo je još jednostavnije: ne sklanjajte letnju garderobu. Dodajte joj farmerke, laganu jaknu, tanak kardigan ili mokasine i već ste zakoračile u jesen 2026.