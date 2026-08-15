Za tri horoskopska znaka 16. avgusta 2026. godine počinje moćna nova era u životu
Nalazimo se u samom jeku leta i, iako postoje trenuci kada se osećamo iscrpljeno, u isto vreme osećamo i veliku snagu.
Direktno kretanje Jupitera vlada nebom, a to znači da se, bez obzira na to koliko iscrpljeno delovali zbog vrućina, i dalje radujemo velikim stvarima. Imamo velike planove i nameravamo da ih sprovedemo do kraja! Više ništa ne može da nas zaustavi.
Škorpija
Vama nije potrebno mnogo da uključite svoju unutrašnju snagu. Spremni ste, a nemate gde da odete. Ali ovog dana nešto se menja. Imate mesta na koja morate otići i ljude koje treba da vidite. To vas uzbuđuje i podiže vam energiju.
Lako biste mogli dozvoliti vremenu da vam pokvari raspoloženje i iscedi vam i poslednju kap energije. Ali to nećete uraditi jer imate previše obaveza u rasporedu. Zauzeti ste i vaš raspored je pun!
U nedelju se osećate društveno na način na koji se niste osećali već veoma dugo. Direktni Jupiter prosto budi u vama želju da budete okruženi svima. A i drugi žele da budu sa vama. Ovo će biti zabavan period. Uživaćete!
Blizanci
Ono što znate jeste sledeće: ne možete nastaviti na isti način na koji ste živeli poslednjih nekoliko meseci. Možda ste radili do iznemoglosti ili ste se borili da pronađete mrvicu motivacije. Bilo kako bilo, to nije održivo. Nešto mora da se promeni, Blizanci, i u vašem slučaju to upravo sledi.
U nedelju osećate privlačnost Jupitera, koji vam pokazuje da niste zaglavljeni ni u čemu iz čega ne možete da se izvučete. Možda ćete primetiti da vam neko, verovatno prijatelj, nudi priliku za koju znate da će vam odmah olakšati život. Ne dozvolite da vam promakne.
Rizikovanje nosi sa sobom moć, ali za vas neizvesnost onoga što dolazi može biti izazovna. Ipak, vredi rizikovati, čak i ako se osećate neprijatno. Vredi pratiti tu snagu i zakoračiti u novu, uzbudljivu eru.
Bik
Zahvaljujući onome što ste uradili u prošlosti, sada ste u mogućnosti da doživite nešto zaista neverovatno u sadašnjosti. Već neko vreme prolazite kroz život rutinski. Ali u nedelju ponovo pronalazite put do radosti i dubokih prijateljstava. Krajnje je vreme!
Direktni Jupiter vam pomaže da se ponovo povežete sa starim prijateljem na tako smislen i dubok način da deluje kao sudbina. Oduvek ste pronalazili snagu u međuljudskim odnosima, a ovog dana bićete potpuno oduševljeni.
Iako volite dobru priču o uspehu i pun bankovni račun koji ide uz nju, ne postoji ništa tako divno kao dobar prijatelj. Za vas je ljubav snaga. Ovo je vaša priča, i to veoma lepa, objašnjava Your Tango.
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