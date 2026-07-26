Vesti
Alo!

Dom i saveti

Kamenac u WC šolji nestane bez ribanja! Martin jeftik trik je sve oduševio

Potrebna su vam 2 sastojka za skidanje kamenca.

Autor:  Vesna Vukadinović
26.07.2026.15:53
0
Kamenac u WC šolji nestane bez ribanja! Martin jeftik trik je sve oduševio
Shutterstock | New Africa/Shutterstock
Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim
Foto: Shutterstock | Inside Creative House
 Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim
Prethodna vest
Koji kupaći kostim izabrati posle carskog reza? Modeli koji pružaju udobnost i samopouzdanj Koji kupaći kostim izabrati posle carskog reza? Modeli koji pružaju udobnost i samopouzdanj
Sledeća vest
 
 

Tvrdokorne žute mrlje i kamenac u WC šolji često je teško ukloniti čak i skupim sredstvima za čišćenje. Ipak, poznata stručnjakinja za domaćinstvo Marta Stjuart otkrila je jednostavan trik pomoću kojeg WC šolja može ponovo zablistati za manje od sat vremena.

Najbolje od svega je što su vam potrebna samo dva sastojka koja većina ljudi već ima kod kuće.

Kako očistiti kamenac u WC šolji?

Pre nego što počnete sa čišćenjem kamenca, potrebno je smanjiti nivo vode u WC šolji. To možete uraditi puštanjem vode ili zatvaranjem dovoda vode iza toaleta.

Nakon toga sipajte belo sirće na sva požutela mesta. Na mrlje iznad nivoa vode stavite papirne ubruse natopljene sirćetom. Ostavite da deluje najmanje 30 minuta, a kod tvrdokornih naslaga i do sat vremena.

Zatim dodajte jednu šolju sode bikarbone. Kada se sirće i soda bikarbona pomešaju, stvara se pena koja pomaže razgradnju kamenca i žutih naslaga.

Posle 15 minuta istrljajte WC četkom i pustite vodu kako biste isprali ostatke.

Kako sprečiti brzo stvaranje kamenca?

Stručnjaci savetuju da se WC šolja čisti najmanje jednom nedeljno kako bi se sprečilo nakupljanje kamenca i žutih mrlja.

Posebnu pažnju treba obratiti na otvore za ispiranje ispod ivice šolje, jer se tu često skupljaju mineralne naslage koje dovode do nepravilnog protoka vode i stvaranja novih fleka, savetuje portal „marthastewart“.

Redovno održavanje i prirodna sredstva poput sirćeta i sode bikarbone mogu pomoći da WC šolja dugo ostane čista i blistava.

Video:

emb

soda bikarbona wc solja kamenac skidanje kamenca alo najzena

Povezane vesti

Ako vas partner voli, radiće ove 3 stvari: Psiholog tvrdi da se tako pokazuje ljubav
Foto: Shutterstock | PeopleImages/ shutterstock
savet

Ako vas partner voli, radiće ove 3 stvari: Psiholog tvrdi da se tako pokazuje ljubav

16:23 | 0
Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim
Foto: Shutterstock | Inside Creative House
recept

Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim

15:24 | 0
Svi su imali ovu činiju u Jugoslaviji: Danas vredi bogatstvo, pregledajte vitrine!
Foto: Shutterstock | krsmanovic
proverite

Svi su imali ovu činiju u Jugoslaviji: Danas vredi bogatstvo, pregledajte vitrine!

14:55 | 0
„Misle da sam im baka, ali nije me briga“: Sa 57 godina rodila bliznakinje i ostvarila san
Foto: Shutterstock | yunulia
ispovest

„Misle da sam im baka, ali nije me briga“: Sa 57 godina rodila bliznakinje i ostvarila san

14:26 | 0
Razvela se čim je muž izgovorio ovu rečenicu: Glumica je odmah znala da je brak gotov
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube
iskrena

Razvela se čim je muž izgovorio ovu rečenicu: Glumica je odmah znala da je brak gotov

13:56 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Cela ulica se divi mojim muškatlama: Krupne su kao lopte od kada ih zalivam ovom mešavinom!
Whiteaster

Cela ulica se divi mojim muškatlama: Krupne su kao lopte od kada ih zalivam ovom mešavinom!

13:27 | 0
Sladoled od lubenice je hit leta: Pomešate 2 sastojka bez miksera i gotovo!
Foto: Shutterstock | New Africa

Sladoled od lubenice je hit leta: Pomešate 2 sastojka bez miksera i gotovo!

10:30 | 0
Bivši kuvar kraljevske porodice ovako sprema jaja na oko: Jedna namirnica je strogo zabranjena
Foto: Shutterstock | Jacek Chabraszewski/Shutterstock

Bivši kuvar kraljevske porodice ovako sprema jaja na oko: Jedna namirnica je strogo zabranjena

21:55 | 0
Ne bacajte stari drveni nameštaj: Jedan sastojak iz kuhinje može da ga preporodi
Foto: Shutterstock | Micha Loibl/Shutterstock

Ne bacajte stari drveni nameštaj: Jedan sastojak iz kuhinje može da ga preporodi

20:28 | 0
Bacate koštice od kajsija? Posle ovoga vam više neće pasti na pamet da to radite!
Foto: Shutterstock | Oleg Opryshko/Shutterstock

Bacate koštice od kajsija? Posle ovoga vam više neće pasti na pamet da to radite!

18:35 | 0
Ruže će vam živnuti odmah! Ovaj jeftini rastvor vraća im raskoš u punom sjaju
Foto: Shutterstock | kazuhiro/Shutterstock

Ruže će vam živnuti odmah! Ovaj jeftini rastvor vraća im raskoš u punom sjaju

18:06 | 0
Osvežite kuću: Ne treba joj kompletna renovacija, već samo ove male promene
Shutterstock | Followtheflow/Shutterstock

Osvežite kuću: Ne treba joj kompletna renovacija, već samo ove male promene

15:30 | 0
Zaboravite na nered: Izbacite 1 stvar iz spavaće sobe i odmah ćete primetiti razliku
Shutterstock | Len44ik/Shutterstock

Zaboravite na nered: Izbacite 1 stvar iz spavaće sobe i odmah ćete primetiti razliku

13:58 | 0
Vodoinstalater će da sačeka: Uradite ovo kada se WC šolja začepi, lako ćete rešiti problem
Shutterstock | VVVproduct/Shutterstock

Vodoinstalater će da sačeka: Uradite ovo kada se WC šolja začepi, lako ćete rešiti problem

12:00 | 0
Pita iz tiganja gotova za 10 minuta: Bez mešanja, pečenja i gomile prljavog suđa
Foto: Shutterstock | Halfpoint/Shutterstock

Pita iz tiganja gotova za 10 minuta: Bez mešanja, pečenja i gomile prljavog suđa

10:25 | 0

Najnovije

Najčitanije

2min

Ako vas partner voli, radiće ove 3 stvari: Psiholog tvrdi da se tako pokazuje ljubav

19min

Koji kupaći kostim izabrati posle carskog reza? Modeli koji pružaju udobnost i samopouzdanj

32min

Kamenac u WC šolji nestane bez ribanja! Martin jeftik trik je sve oduševio

1H

Kosa mi više ne opada: Spasio me losion od 2 sastojka koji sama pravim

1H

Svi su imali ovu činiju u Jugoslaviji: Danas vredi bogatstvo, pregledajte vitrine!

1D

Pita iz tiganja gotova za 10 minuta: Bez mešanja, pečenja i gomile prljavog suđa

20H

Dnevni horoskop za nedelju, 26. jul: Vagu čekaju lepi susreti, Vodolije, budite spontane u ljubavi

1D

Med na prazan stomak svako jutro: Endokrinolog tvrdi da tako direktno udarate u pankreas

1D

Baka je ovo radila svaki put: Zbog ovog trika pasulj uvek bude gust i pun ukusa

21H

Bacate koštice od kajsija? Posle ovoga vam više neće pasti na pamet da to radite!

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0