Lisa Kudrou i Mira Sorvino su imale zaista kultno ponovno okupljanje — ne baš godišnjicu mature, ali bilo je jednako dobro.
Glumice su se pojavile na događaju ,,Disney Entertainment Showcase" tokom manifestacije ,,D23" u Anahajmu, u Kaliforniji, 14. avgusta.
Ovaj duo je ponovo ušetao u uloge najboljih drugarica i autsajderki iz srednje škole uoči promocije nastavak svog klasika iz 1997. godine, ,,Romy and Michele’s High School Reunion".
Kudrouova je, kao Mišel, ostala verna prepoznatljivoj ružičastoj paleti svog lika, noseći svetloroze mini-suknju sa uparenim ružičastim čarapama i štiklama sa platformom. Na gornjem delu tela je nosila usku majicu sa grafikom i kratku belu jaknu. Oko kukova joj je visio lanac sa privescima, a nosila je i metalik roze torbicu sa šljokicama. Što se tiče frizure, prošetala je Mišelinu prepoznatljivu razbarušenu frizuru u stilu devedesetih, delimično podignutu u punđicu.
Sorvinova, koja je u filmu igrala Romi, je nosila svetloljubičasti mantil sa srebrnim kaišem oko struka, uparen sa metalik srebrnim kratkim čizmama na štiklu.
Iznenađenje za fanove
Glumice su izašle na binu tokom događaja i obratile se okupljenima u svojim ulogama kako bi zagolicale maštu javnosti detaljima iz predstojećeg nastavka, prenosi USA Today.
„Prošlo je dosta vremena, ali bile smo, ono, baš zauzete“, rekla je Kudrouova, u liku Mišel.
„Apsolutno“, ubacila se Sorvinova kao Romi. „Ljudi nas stalno pitaju čime se bavimo. Da li da im kažemo, Mišel?“
„Važi!“, odgovorila je Kudrouova. „Pa, moda je i dalje naš život.“
„I još uvek imamo svoj sopstveni butik u Beverli Hilsu“, dodala je Sorvinova.„Mislim, ono, baš je šik“, rekla je Kudrouova.
„I ulazimo u potpuno novu fazu naših života“, nastavila je Sorvinova. „Razmišljamo kako je možda konačno vreme da pronađemo pravu ljubav.“
„Tako je, da. Ali, da li ćemo je pronaći?“, rekla je Kudrouova dok se publika smejala. „To ćete tek morati da saznate.“
„O, moj Bože, zvanično smo Diznijeve princeze“, rekla je Kudrouova nešto kasnije, pre nego što je Sorvinova dodala: „Oduvek sam znala da imamo energiju princeza.“
Nastavak
Sorvinova je prethodno nagovestila nastavak još 2024. godine, objašnjavajući da je autorka originalnog scenarija, Robin Šif, u to vreme privodila kraj rad na scenariju.
„Ona trenutno radi na seriji 'Emily in Paris', tako da završava svoju verziju koju će predstaviti studiju“, rekla je Sorvinova za Us Weekly.
„Liza [Kudrou] i ja sa studijom privodimo kraju ugovore po kojima ćemo biti izvršne producentkinje. Idemo punom parom napred.“
„Samo i dalje želim da [Romi i Mišel] budu jednako bliske ljudima, ali i jednako glupe i drage kao što su uvek bile. Mislim da nisu baš mnogo naučile u međuvremenu, ali i dalje imaju taj nezaustavljivi duh, to prijateljstvo i tu vrstu blesavosti zbog koje ih svi na neki način vole“, rekla je Sorvinova. „Tako da ta njihova suština i to srce koje je u centru svega — to srce mora ostati tu.“
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