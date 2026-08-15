Kada je reč o navikama nakon večere i zdravlju, lako je prvo pomisliti na varenje i san. Na kraju krajeva, vaš večernji obrok direktno utiče na vaš sistem za varenje, kao i na kvalitet vašeg sna. Međutim, to se ne završava tu.

Stvari koje radite (i ne radite) nakon večere takođe mogu uticati na vaše kardiovaskularno zdravlje. A kada uzmete u obzir da su bolesti srca vodeći uzrok smrti u SAD, razumevanje tih navika postaje još važnije.

Zato su kardiolog i registrovani dijetetičar otkrili koje navike nakon večere mogu podržati vaše dugoročno zdravlje srca. Evo šta su oni imale da kažu.