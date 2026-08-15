Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), u zatvorenom prostoru provodimo oko 90 odsto vremena, a većinu tog vremena upravo u vlastitom domu. Između spavanja, ishrane, opuštanja i jednostavnog boravka u kući, ovi prostori utiču na naša tela mnogo više nego što često pretpostavljamo.

Budući da je kvalitet vazduha od ključnog značaja unutar našeg doma, zatražili smo od stručnjaka da nam detaljno objasne znakove koji mogu ukazivati na loš kvalitet, korake za rešavanje problema, kao i trenutak kada bi trebalo razmisliti o stručnoj pomoći.