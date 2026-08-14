Način na koji se oblačimo često zavisi od raspoloženja, toga kako doživljavamo svoje telo, ali i koliko prijatno se osećamo kada privučemo pažnju.

Naravno, nečije samopouzdanje ne može se proceniti samo na osnovu garderobe. Neko jednostavno voli crno, široke džempere ili klasičan stil. Ipak, ako odeću stalno biramo samo da bismo se sakrili, a ne zato što nam se zaista dopada, možda problem nije u garderoberu.

Stalno birate samo tamne boje

Crna, siva, teget i braon mogu da izgledaju izuzetno elegantno i nikako nisu same po sebi znak nesigurnosti. Problem nastaje kada žena želi da obuče nešto upečatljivije, ali svaki put odustane uz pomisao: „Ma, nije to za mene.“

Tada garderoba postaje svojevrsna kamuflaža. Biraju se boje u kojima se žena oseća neprimetnije i sigurnije, dok crvena haljina, zanimljiva bluza ili čak šarena marama ostaju u radnji jer se plaši da će privući poglede.

Krijete se iza prevelike odeće

Oversized komadi su odavno u modi, ali postoji razlika između namerno predimenzioniranog sakoa i garderobe koju kupujemo nekoliko brojeva veću samo da bismo sakrili telo.

Žene nezadovoljne svojim izgledom ponekad veruju da će široka tunika, ogromna košulja ili vrećasta haljina sakriti svaki kilogram koji im smeta. Efekat često bude upravo suprotan, odeća „proguta“ figuru i učini da telo izgleda krupnije nego što jeste.

Mnogo bolji izbor je garderoba odgovarajuće veličine koja ne steže, ali prati liniju tela i ističe ono što na sebi volite.

Godinama se oblačite isto jer se plašite promene

Svaka žena ima svoje proverene kombinacije. Problem nastaje kada garderober izgleda gotovo identično poslednjih 10 ili 20 godina samo zato što nemamo hrabrosti da probamo nešto drugačije.

„Meni to ne stoji“, „prestara sam za to“, „šta će ljudi reći“, upravo takve rečenice umeju da budu najveći neprijatelj dobrog stila.

Ne morate preko noći da promenite ceo ormar. Nekada je dovoljno ubaciti drugačiji kroj farmerki, moderniji sako, zanimljive cipele ili boju koju nikada ranije niste nosili.

Najvažnije je kako se osećate u onome što nosite

Samopouzdanje nema konfekcijski broj niti određenu boju. Žena može da izgleda fantastično u običnoj beloj majici i farmerkama ako se u njima oseća dobro, baš kao što najskuplja haljina neće pomoći ako je sve vreme namešta i razmišlja kako izgleda sa strane.

Zato možda najbolji modni savet nema nikakve veze sa trendovima: ne oblačite se da biste se sakrili. Birajte stvari koje vam odgovaraju sada, u kojima možete normalno da sednete, hodate i dišete i u kojima se prepoznajete kada se pogledate u ogledalo.