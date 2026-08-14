Tamne fleke na licu često postaju izraženije krajem leta, ali agresivni piling nije pravo rešenje.

Uz pravilnu i redovnu negu, adekvatnu zaštitu od sunca i pažljivo odabrane aktivne sastojke, moguće je postići ujednačeniji i blistaviji ten.

Zašto se pojavljuju tamne fleke?

Hiperpigmentacija nastaje kada melanociti, ćelije odgovorne za proizvodnju melanina, počnu da stvaraju veću količinu pigmenta nego što je uobičajeno.

Melanin se tada ne raspoređuje ravnomerno po koži, već se zadržava na određenim mestima, zbog čega nastaju tamne mrlje.

Sunce je jedan od najčešćih uzroka hiperpigmentacije, ali nije jedini. Hormonske promene, akne, povrede, opekotine i različite vrste iritacija kože takođe mogu doprineti pojavi tamnih fleka.

Zato je zaštita od UV zračenja važna tokom cele godine, a ne samo u letnjim mesecima.

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Tri najčešće vrste hiperpigmentacije

Sve tamne fleke nemaju isti uzrok, zbog čega je važno prepoznati o kojoj vrsti hiperpigmentacije je reč.

Melazma se najčešće javlja u vidu tamnijih, često simetričnih mrlja na obrazima, čelu i iznad gornje usne, a povezana je sa hormonskim promenama.

Postinflamatorna hiperpigmentacija nastaje nakon akni, povreda ili iritacije kože, kada na mestima prethodne upale ostaju tamnije fleke.

Sunčeve pege su sitne tamne promene koje se najčešće pojavljuju na delovima kože koji su često izloženi sunčevim zracima, poput lica, šaka i dekoltea.

Ne pokušavajte da ih uklonite preko noći

Jedna od najčešćih grešaka je istovremeno korišćenje više snažnih proizvoda. Preterana upotreba kiselina, retinola ili agresivnih pilinga može dodatno iritirati kožu i podstaći nastanak novih fleka.

Mnogo bolji pristup je postepeno uvođenje aktivnih sastojaka u rutinu nege. Vitamin C i niacinamid mogu biti dobar izbor, dok se AHA i BHA kiseline, kao i retinol, uvode postepeno i u skladu sa potrebama i tolerancijom kože.

Pre nego što uvedete novi proizvod, testirajte ga na manjem delu kože. Ukoliko se ne pojave crvenilo, svrab ili peckanje, možete ga postepeno uključiti u svakodnevnu rutinu.

SPF je najvažniji korak

Bez svakodnevne zaštite od sunca teško je postići dugotrajne rezultate. Krema sa visokim zaštitnim faktorom trebalo bi da bude deo svakodnevne nege tokom cele godine, čak i kada leto prođe.

Važno je imati na umu da ravna tamna fleka nije isto što i mladež. Ako primetite promenu koja brzo raste, menja oblik ili boju, svrbi ili krvari, nemojte pokušavati da je tretirate kozmetičkim preparatima. U takvoj situaciji najbolje je obratiti se dermatologu.

Uz strpljenje, doslednost i pravilnu negu, hiperpigmentacija može postati manje vidljiva. Ipak, za dugotrajne rezultate najvažnije je sprečiti njeno ponovno pojavljivanje.

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