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Kosa mi nikad nije bila gušća: Samo sam dodala ovo u moj šampon

Trik za brži rast kose.

Autor:  Vesna Vukadinović
05.07.2026.15:49
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Kosa mi nikad nije bila gušća: Samo sam dodala ovo u moj šampon
Foto: Shutterstock | Diana Indiana
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Ako želite gušću, jaču i sjajniju kosu, ovaj jednostavan trik može pomoći da ojačate koren dlake, podstaknete rast i poboljšate zdravlje temena.

Poslednjih godina je popularno za rast kose koristiti sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji. To je karanfilić. Mnoge žene tvrde da im je upravo ovaj dodatak pomogao da kosa postane gušća, jača i sjajnija.

Zašto je karanfilić dobar za kosu

Karanfilić je poznat kao aromatičan začin, ali se već dugo koristi i u tradicionalnoj medicini i prirodnoj nezi. Bogat je korisnim sastojcima kao što su vitamin E, magnezijum i kalcijum.

Ove materije mogu doprineti:

  • jačanju folikula dlake
  • podsticanju rasta kose
  • zdravijem temenu.

Karanfilić takođe može pomoći kod svraba, peruti i masnog temena, jer ima blago antiseptičko dejstvo.

Kako napraviti šampon sa karanfilićem

Za ovaj trik potreban vam je samo šampon koji već koristite i malo karanfilića. Postupak je vrlo jednostavan:

1. Uzmite nekoliko komada karanfilića ili kašičicu karanfilića u prahu.

2. Ako koristite ceo karanfilić, blago ga usitnite.

3. Zagrejte vodu da bude topla, ali ne i vrela.

4. Dodajte karanfilić u vodu i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta.

5. Procedite tečnost i pomešajte je sa šamponom. Idealna razmera je: jedna trećina mešavine od karanfilića i dve trećine šampona.

Kako koristiti šampon sa karanfilićem

Dobijeni šampon koristite kao i svaki drugi. Nežno ga umasirajte u kožu glave, ostavite da deluje nekoliko minuta, zatim temeljno isperite kosu. Uz redovnu upotrebu, mnoge žene primećuju da im kosa postaje gušća, sjajnija i otpornija, dok je teme čistije i manje masno.

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KOSA šampon karanfilić alo najzena za gustu kosu za rast kose

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