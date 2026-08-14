Krene sezona ajvara, odete na pijacu, vidite džakove crvene paprike i počne računica: „Ma, 15 kila će biti dovoljno za deset tegli.“ A onda se paprika ispeče, oljušti, očisti, ocedi i samelje - i od one planine ostane količina zbog koje se čovek zapita gde je sve nestalo.

Ako želite pravi, gust domaći ajvar od pečene paprike, računica je mnogo surovija nego što na prvi pogled izgleda.

Za 10 tegli računajte oko 30 kilograma paprike

Stara računica koju koriste domaćice sa juga Srbije kaže otprilike -tri kilograma sveže paprike za jednu teglu dobro uprženog ajvara.

Dakle, za deset tegli treba računati oko 30 kilograma kvalitetne crvene paprike. Isti odnos navode i domaćice iz leskovačkog kraja: za desetak tegli pravog ajvara od pečene paprike potrebno je približno 30 kilograma ajvarke.

Ipak, ovo nije matematika u kojoj je rezultat uvek isti. Mnogo zavisi od same paprike, veličine tegli i toga koliko gusto pržite ajvar.

Gde nestane 30 kilograma?

Upravo je to ono što iznenadi svakoga ko ajvar pravi prvi put.

Od početne težine prvo odlaze peteljke i semenke. Nakon pečenja skida se kožica, a zatim paprika tokom ceđenja izgubi još dosta tečnosti. Na kraju se masa dodatno ukuva tokom prženja.

Zato puna gajba sveže paprike i puna šerpa gotovog ajvara nemaju mnogo zajedničkog.

Jedan tradicionalni recept čak navodi da su za jednu teglu ajvara potrebna tri do četiri kilograma sveže paprike.

Nije svaka paprika ista

Ako kupite dobru, mesnatu ajvarku sa dosta „mesa“, rezultat će biti bolji nego sa tankom i vodenastom paprikom.

Za ajvar se tradicionalno biraju potpuno zrele crvene paprike, a među najcenjenijim je kurtovska kapija. Što paprika sadrži manje vode i više suve materije, manje ćete je cediti i ukuvavati.

Zato najjeftiniji džak na pijaci ne mora na kraju da bude i najjeftiniji ajvar.

Ali postoje recepti u kojima od 10 kilograma dobijete mnogo više

Tu nastaje zabuna.

Na internetu ćete pronaći recepte u kojima od 10 kilograma paprike izlazi osam, deset, pa čak i više tegli. Međutim, treba pogledati veličinu tegli, kao i šta još ulazi u recept.

Ako se dodaju patlidžan, više ulja ili drugi sastojci, količina gotovog proizvoda raste. Takođe, ređi ajvar imaće veću zapreminu od gusto uprženog.

Na primer, jedan recept sa 30 kilograma paprike i sedam kilograma patlidžana daje oko 15 tegli od 750 ml.

Zato poređenje samo po broju tegli često ume da zavara.

Najjednostavnija računica za pijacu

Ako pravite klasičan, gust ajvar pretežno od pečene paprike, možete da zapamtite ovo:

1 tegla - oko 3 kg sveže paprike

5 tegli - oko 15 kg

10 tegli - oko 30 kg

20 tegli - oko 60 kg

Ako želite da budete sigurni da će deset velikih tegli biti puno, kupite koji kilogram više. Bolje je da nekoliko paprika završi za ručak ili u zamrzivaču nego da posle celog dana pečenja shvatite da vam nedostaju dve tegle ajvara.

Još jedna stvar odlučuje koliko ćete ajvara dobiti

Nemojte se voditi samo kilogramima - dobro pogledajte papriku pre kupovine. Ako je teška zato što je puna vode, prilikom ceđenja i prženja izgubićete veliki deo mase.

I zato su naše bake znale da zagledaju svaku gajbu, okreću papriku u ruci i traže mesnatu, zrelu i zdravu ajvarku.

Jer kod ajvara stara računica uglavnom ne laže: što je paprika bolja, manje ćete baciti, kraće ćete stajati pored šerpe i više će završiti u tegli.