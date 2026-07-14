Mnogi vole duge nokte, ali oni često predstavljaju pravi izazov.

Kucanje na tastaturi i dopisivanje postaju naporni. Otkopčavanje dečjeg sedišta u automobilu deluje kao olimpijska disciplina. A vađenje kontaktnih sočiva? Gotovo nemoguća misija.

Dobra vest je da su kratki nokti ponovo u modi, a nije nam trebalo mnogo da se u to ubedimo. Zapravo, osetili smo olakšanje i bili više nego spremni da ih skratimo.

Zašto su kratki nokti trenutno u trendu

Prema rečima Džuli Rasel, manikirke poznatih ličnosti, sve veća popularnost kratkih noktiju deo je šireg trenda u svetu lepote.

„Nalazimo se u eri prirodnog, nenametljivog izgleda. Više nije moderno da se vidi koliko se trudite oko izgleda“, kaže ona za Real Simple.

Drugim rečima, ljudi i dalje žele da izgledaju negovano, ali ne žele rutinu koja zahteva mnogo vremena i održavanja. Kratki nokti predstavljaju savršen balans – deluju uredno, moderno i promišljeno, bez utiska da su preterano sređeni.

Rasel ističe da današnji kratki manikir ostavlja utisak osobe koja „drži sve pod kontrolom“, ali na opušten i prirodan način, bez preteranog truda. Kako se trendovi sve više okreću prirodnom izgledu i praktičnoj nezi, ne iznenađuje što su kratki nokti ponovo u centru pažnje.

Prednosti kratkih noktiju

Najveća prednost kratkih noktiju je to što znatno olakšavaju svakodnevni život.

„Možete bez problema da kucate na tastaturi, otvarate konzerve, perete kosu, vezujete dete u auto-sedište i obavljate svakodnevne obaveze, a da nemate osećaj da vam nokti smetaju“, kaže Raselova.

Kratki nokti su i mnogo jednostavniji za održavanje od dugih. Pošto su manje izloženi pritisku, ređe pucaju, podižu se ili se oštećuju na druge načine, što su česte neprijatnosti kod manikira.

Autorka teksta navodi da je, nakon što je nedavno polomila nokat dok je usisavala stan i morala hitno da zakaže odlazak u salon, još više shvatila koliko je praktičan manikir koji ne zahteva mnogo održavanja.

Iako mnogi duge nokte povezuju sa glamuroznim izgledom, Raselova smatra da kratki mogu izgledati jednako elegantno.

„Kratki nokti čine da čak i najjednostavniji manikir izgleda veoma uredno i luksuzno“, kaže ona.

Koji oblik noktiju izabrati

Ako želite da ispratite ovaj trend, oblik noktiju je veoma važan.

Raselova preporučuje kratke četvrtaste nokte ili blago zaobljeni četvrtasti oblik, koji trenutno spadaju među najpopularnije jer pružaju čist i moderan izgled, a pritom ne deluju previše strogo.

Za one koji više vole nežniji izgled, odličan izbor je kratki „skvoval“ oblik – kombinacija četvrtastog i ovalnog – koji izgleda podjednako elegantno i veoma lepo pristaje različitim oblicima šaka.

Najvažnije je da nokti budu uredno oblikovani i da izgledaju negovano, a ne da ih samo skratite i tu završite posao.

Kako preći sa dugih na kratke nokte

Ako razmišljate da skratite nokte, Raselova savetuje da to uradite postepeno.

„Nemojte odmah preći sa veoma dugih na sasvim kratke nokte, osim ako ste psihički spremni na tako veliku promenu“, kaže ona. Promena može biti iznenađujuće velika, naročito ako godinama nosite duge nokte.

Umesto toga, prvo ih skratite na srednju dužinu, a zatim ih, po želji, postepeno skraćujte. Oblik poput blago četvrtastog ili „skvovala“ pomoći će da nova dužina izgleda moderno i promišljeno.

Kada je reč o lakovima, Raselova preporučuje da tokom perioda privikavanja birate bezvremenske nijanse. Nežno roze, mlečno bež ili čak samo sjajan providni završni lak učiniće da kratki nokti izgledaju elegantno, a ne obično.

I ne zaboravite negu zanoktica.

„Ulje za zanoktice nije opcija – ono je obavezno“, kaže Raselova. Kod kratkih noktiju upravo zdrava koža i negovane zanoktice doprinose tome da ceo manikir izgleda luksuznije i urednije.

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