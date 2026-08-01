Kejt Midlton se pojavila na tribinama devetog dana igara ,,Commonwealth Games" u Glazgovu 1. avgusta, zajedno sa svojim suprugom princom Vilijamom i njihovo troje dece — princom Džordžom, princezom Šarlot i princom Lujem. To je bilo njihovo prvo porodično pojavljivanje u javnosti od manifestacije ,,Trooping the Colour" u junu.
Za ovaj porodični izlazak, Kejt se vratila svom proverenom prugastom stilu u belom džemperu sa debelim crnim horizontalnim prugama. Ovaj klasični komad iskombinovala je sa belom plisiranom suknjom i strukiranim sakoom u tamnošumskoj zelenoj nijansi. Izgled je upotpunila suptilnim visećim bisernim minđušama i svojom prepoznatljivom uvijenom frizurom sa razdeljkom sa strane.
Uniforma
Časopis InStyle se još 2024. godine bavio se Kejtinom ljubavlju prema mornarskim prugama.
„Bilo da je u pitanju majica ili džemper, bretonski uzorak deluje kao svojevrsna zona komfora za Ketrin“, rekla je za nas Klemi Fildsend, modna urednica lista The Sun.
„To je postalo njena uniforma, što znači da se, kada ga nosi, odmah oseća samouvereno i opušteno, naročito u teškim vremenima. To je takođe podsetnik na postojanost, ne samo za Kejt već i za sve nas. Kraljevska porodica je britanska konstanta na koju se možemo osloniti, baš kao i bretonska majica, zahvaljujući svojoj dugoj istorijskoj popularnosti.“
Stil porodice
Što se tiče njene ćerke Šarlot, ona se uskladila sa svojom majkom u beloj haljini sa lepršavim rukavima i crnim dezenom koji spaja pruge i tufne.
Vilijam je u međuvremenu nosio sivo odelo sa svetloplavom košuljom. Džordž je nosio belu košulju, dok je Luj nosio košulju u kraljevsko plavoj boji.
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