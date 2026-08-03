Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bolaPrethodna vest
Poznati
Čovek samo što se nije polomio ceo: Pevač se okliznuo na bini, razbio se kao bundeva
Sva sreća nije nešto opasnije...
Poznati
Najnovije
Najčitanije
36min
Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
10H
Ulaze u najbolji period u 2026. godini, skače temperatura, skaču i prilike: 3 horoskopska znaka će upasti u lovu u avgustu
22H
Volela sam muža više od svega, ali nisam mogla da prestanem da šaram: Danas, sa 68 godina, prvi put priznajem svoju najveću tajnu
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)