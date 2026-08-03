Heri Stajls ponovo je postao glavna tema na društvenim mrežama nakon nezgode koja mu se dogodila tokom koncerta u Meksiko Sitiju. Popularni pevač se, dok je pevao i šetao binom, okliznuo i pao, a snimak incidenta brzo je postao viralan.

Prema navodima prisutnih, bina je bila mokra zbog jakog nevremena koje je pogodilo grad neposredno pre nastupa, pa se pretpostavlja da je upravo to izazvalo pad.

Ipak, Stajls nije dozvolio da ga nezgoda omete. Nekoliko trenutaka ostao je da leži na bini, potom se nasmejao, čime je umirio zabrinute fanove, ustao i bez zadrške nastavio koncert kao da se ništa nije dogodilo.

Poznat po tome što se na nastupima često nađe u nepredviđenim situacijama, poput padova, pucanja pantalona ili gušenja vodom, Harry je još jednom pokazao profesionalizam i smisao za humor. Povodom ovog incidenta nije se javno oglašavao.