U svakoj modnoj kombinaciji obuća ima značajnu, a često i ključnu ulogu u oblikovanju celokupnog izgleda. Ona može dodatno naglasiti stil koji želimo da postignemo, bilo da težimo elegantnom i sofisticiranom izdanju ili opuštenom, sportskom stilu.

Pored već popularnih metalik i crvenih tonova, kao i klasičnih neutralnih nijansi, ove godine pažnju privlače i nove, osvežavajuće boje cipela. Odabirom obuće u nekoj od aktuelnih nijansi sigurno nećete pogrešiti, a pritom ćete svom stajlingu dodati upečatljiv i moderan detalj.

Siva

Sve nijanse ove elegantne neutralne boje su poželjne, a predstavljaju odličnu alternativu klasičnoj crnoj obući.

Crvena

Crvena boja i dalje zauzima posebno mesto u svetu mode, kako kada je reč o garderobi, tako i o obući. Cipele u intenzivnim i upečatljivim crvenim nijansama posebno dolaze do izražaja u kombinacijama sa kontrastnim tonovima, pružajući efektan izgled za svaku priliku.

Zlatna

Metalik nijanse već duže vreme privlače pažnju u modnom svetu, a nakon dominacije srebrne, ove godine u prvi plan dolazi zlatna boja obuće. Različiti modeli cipela u ovoj raskošnoj i reflektujućoj nijansi predstavljaju upečatljiv dodatak svakoj modnoj kombinaciji.

Zelena

Pored crvene, zelena se izdvojila kao jedna od najzanimljivijih boja cipela koja se pojavljivala u kolekcijama za proleće i leto. Zahvaljujući svojim prirodnim i umirujućim tonovima, zelena obuća lako unosi ravnotežu u različite autfite i daje im svež, moderan izgled.

Smeđa

Uvek elegantna i bezvremenska, smeđa boja ostaje jedan od omiljenih izbora i kada je reč o obući ove godine. Kao neutralna nijansa koja se lako uklapa u različite stilove, predstavlja savršenu alternativu klasičnoj crnoj boji kada su modni dodaci u pitanju.

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