Princeza od Velsa i Vimbldon su već godinama neraskidivo povezani.
Kao velika ljubiteljka tenisa, propustila je samo jedno izdanje turnira od svog venčanja sa princom Vilijamom 2011. godine. U dokumentarcu koji je emitovao ,,BBC" 2017. godine, izjavila je: „To je kultni trenutak engleskog leta. Inspirisao me je kao dete, a nastavlja da inspiriše i mlade danas.”
Ova strast se ogleda u svakom njenom pojavljivanju, gde slavi vrhunsku eleganciju i nezvanična pravila oblačenja za Vimbldon. Ovog vikenda, prisustvovala je finalu u muškom singlu, još jednom potvrdivši svoj status modne ikone ovog turnira.
Za mesto na tribinama Centralnog terena, princeza je odabrala dugu maslinastozelenu haljinu sa potpisom brenda ,,Emilia Wickstead", jedne od njenih omiljenih modnih kuća. Ta sofisticirana silueta bila je obogaćena drapiranom pelerinom prebačenom preko ramena koja celokupnom looku daje gotovo aristokratski izraz. Strukirana, a zatim lepršava u igri delikatnih nabora, toaleta je bila upotpunjena tradicionalnom ljubičasto-zelenom trakom kluba ,,All England Club".
Što se tiče aksesoara, Kejt se oslonila na paletu prirodnih tonova uz ,,Nano Montreal" torbicu brenda ,,DeMellier" u nijansi ,,Deep Toffee Smooth", koja se idealno slagala sa parom braon satenskih salonki sa potpisom ,,Ralph Lauren". Nekoliko pažljivo odabranih komada nakita bilo je dovoljno da zaokruži celokupan izgled: ,,Alhambra" minđuše kuće ,,Van Cleef & Arpels" i minimalistička ,,torque" narukvica.
Dva dana, dve besprekorne siluete
Ovo pojavljivanje usledilo je nakon onog od prethodnog dana, koje je bilo podjednako zapaženo. Princeza od Velsa je 11. jula prisustvovala finalu u ženskom singlu u crvenoj haljini sa potpisom brenda ,,Roland Mouret".
U ovoj upečatljivoj kreaciji uručila je trofej češkoj teniserki Lindi Noskovoj. U razmaku od dva dana, Kejt Midlton je još jednom dokazala da je Vimbldon koliko sportski događaj, toliko i prava modna pista na kojoj upravo ona, iz godine u godinu, ostaje jedna od najiščekivanijih figura, prenosi Elle.
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