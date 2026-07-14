Princeza od Velsa i Vimbldon su već godinama neraskidivo povezani.

Kao velika ljubiteljka tenisa, propustila je samo jedno izdanje turnira od svog venčanja sa princom Vilijamom 2011. godine. U dokumentarcu koji je emitovao ,,BBC" 2017. godine, izjavila je: „To je kultni trenutak engleskog leta. Inspirisao me je kao dete, a nastavlja da inspiriše i mlade danas.”

Ova strast se ogleda u svakom njenom pojavljivanju, gde slavi vrhunsku eleganciju i nezvanična pravila oblačenja za Vimbldon. Ovog vikenda, prisustvovala je finalu u muškom singlu, još jednom potvrdivši svoj status modne ikone ovog turnira.