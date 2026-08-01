Svake godine, kada stigne toplije vreme, postavlja se isto pitanje: da li mogu da koristim kremu za sunčanje koju sam otvorila prošlog leta?

Istraživanje koje je sprovela organizacija Que Choisir, zajedno sa svojim evropskim partnerima, pokazuje da se neke kreme za sunčanje mogu koristiti i narednog leta, ako su bile pravilno čuvane.

Međutim, postoje jasni znaci koji ukazuju kada krema više ne bi trebalo da se koristi.

1. Neprijatan miris