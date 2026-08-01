Svake godine, kada stigne toplije vreme, postavlja se isto pitanje: da li mogu da koristim kremu za sunčanje koju sam otvorila prošlog leta?
Istraživanje koje je sprovela organizacija Que Choisir, zajedno sa svojim evropskim partnerima, pokazuje da se neke kreme za sunčanje mogu koristiti i narednog leta, ako su bile pravilno čuvane.
Međutim, postoje jasni znaci koji ukazuju kada krema više ne bi trebalo da se koristi.
1. Neprijatan miris
Prvo pomirišite kremu. Ako ima užegao ili bilo kakav neuobičajen miris, bacite je. Takva krema više ne pruža pouzdanu zaštitu od sunca i može izazvati iritaciju kože.
2. Promenjena tekstura
Dobra krema za sunčanje treba da bude glatka i ujednačena. Ako iz tube prvo izlazi ulje, a ne krema, to znači da su se sastojci razdvojili. U tom slučaju je nemojte koristiti. Razlog je što su neki UV filteri rastvorljivi samo u vodi, a drugi samo u ulju, pa postoji mogućnost da na kožu nanosite samo deo koji ne pruža zaštitu. Takođe, ako je krema grudvasta ili izgleda neobično, vreme je da je bacite.
3. Izgorite na suncu uprkos korišćenju
Ako ste pravilno naneli kremu, a ipak ste dobili opekotine od sunca, prestanite da je koristite, čak i ako na prvi pogled izgleda sasvim normalno. To je znak da više nije efikasna.
4. Sadrži oktokrilen
Obratite pažnju na sastav. Ako krema sadrži oktokrilen, hemijski UV filter koji se vremenom može razgraditi u potencijalno štetnu supstancu, ne preporučuje se njena ponovna upotreba, čak i ako izgleda ispravno.
Kako pravilno koristiti kremu za sunčanje?
U nekim slučajevima, krema za sunčanje može ostati efikasna do dva meseca nakon isteka roka označenog simbolom otvorene teglice (PAO - Period After Opening). Koristan savet je da na tubi trajnim markerom napišete datum kada ste je prvi put otvorili. Tako ćete lakše znati da li je bezbedna za korišćenje sledećeg leta. Međutim, ovo važi samo ako je krema čuvana u odgovarajućim uslovima: na sobnoj temperaturi, daleko od toplote i vlage (na primer, ne u kupatilu). Ako niste sigurni kako je čuvana, bolje je da ne rizikujete i kupite novu, savetuje Elle.
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