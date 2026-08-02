Avgust 2026. godine obeležila je jedna nijansa koju obožavaju profesionalni šminkeri, influenserke i ljubitelji odvažnog make up-a - zelena senka, posebno u efektnoj smoky eyes varijanti.

Od pisti visoke mode do TikToka i Instagrama, zelene nijanse postale su nezaobilazan izbor za večernji, ali i dnevni izgled. Maslinasta, smaragdna, šumskozelena ili metalik zelena, gotovo da ne postoji nijedna verzija koja nije u trendu.

Ono što ovaj trend izdvaja jeste njegova svestranost. Zeleni smoky eyes mogu izgledati dramatično uz tamnije tonove i crni ajlajner, ali i veoma sofisticirano kada se kombinuju sa blagim prelazima i prirodnim tenom. Upravo zbog toga mnoge šminkerke tvrde da u poslednje vreme najbrže troše upravo zelene senke.

Posebno su popularne kombinacije mat i svetlucavih tekstura. Mat zelena koristi se za definisanje spoljnog ugla oka, dok se svetlucava ili metalik nijansa nanosi na kapak kako bi pogled dobio dodatnu dubinu i dimenziju. Rezultat je moderan smoky efekat koji izgleda luksuzno, ali nije preterano napadan.

Dobra vest je da ovaj trend pristaje gotovo svima. Zelena posebno ističe smeđe i lešnik oči, plavim očima daje intenzitet, dok kod zelenih očiju stvara elegantan ton na ton efekat. Ključ je samo u odabiru nijanse koja odgovara tenu.

Šminkeri savetuju da ostatak make-up-a bude sveden. Koža treba da izgleda sveže i blistavo, usne je najbolje naglasiti nude ili nežno ružičastim karminom, kako bi upravo oči ostale u prvom planu.

Ako želite da ispratite najveći beauty trend avgusta 2026. godine, zaboravite na klasične braon tonove. Zelena senka i moderni smoky eyes osvojili su beauty scenu, a po svemu sudeći, ovaj trend neće nestati ni tokom jeseni.



