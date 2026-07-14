Kim Kardašijan podelila je na Instagramu fotografije sa porodičnog odmora pored jezera, gde je vreme provodila sa novim dečkom, proslavljenim vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom, i svoje četvoro dece.

Najviše pažnje privukao je selfi na kojem Kim pozira zagrljena sa Hamiltonom, dok je uz nju i osmogodišnja ćerka Čikago. Ovo je ujedno i prva zajednička fotografija para sa jednim od njene dece koju su podelili na društvenim mrežama.

Uz objavu, Kim Kardašijan je napisala: "Leto na jezeru sa mojim omiljenim ljudima."

Na ostalim fotografijama vide se i njena deca Nort, Sejnt i Psalm kako uživaju u prazničnom vikendu pored jezera.

Prema pisanju američkih medija, Kim Kardašijan i Luis Hamilton se viđaju od februara. U početku veze su se skrivali po hotelima, a onda su odlučili da obelodane vezu. Nekoliko meseci kasnije potvrdili su sva pisanja medija zajedničkim objavama na Instagramu.

Izvor blizak paru ranije je za magazin „People“ rekao da njihova veza deluje prirodno i opušteno. Navodno ih povezuju slični životni ciljevi, ambicije i dugogodišnje poznanstvo.

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