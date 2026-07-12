Ako vam nokti više ne izgledaju niti deluju kao nekada, to nije samo vaš utisak. Baš kao i koža i kosa, nokti se menjaju sa godinama, pa je nakon 40. godine uobičajeno da postanu lomljiviji, da se na njima pojave izraženiji uzdužni žlebovi, da sporije rastu i da zanoktice budu suvlje.

Dermatološkinja je objasnila koje su najveće promene koje se javljaju na noktima posle 40. godine i koje jednostavne navike mogu pomoći da ostanu zdravi, čvrsti i negovani.

Nokti postaju više lomljivi i lakše pucaju

Ako vam se čini da vam nokti češće pucaju, listaju se ili cepaju nego ranije, ne umišljate. Prema rečima dermatološkinje Mone Gohare, koja je specijalista dermatologije, starenje prirodno menja strukturu noktiju.

„Kako starimo, nokti prirodno zadržavaju manje vode i proizvode manje prirodnih masnoća“, kaže ona za Real Simple. „Zbog toga postaju manje elastični i skloniji pucanju.“

Jedan od najjednostavnijih načina da ublažite lomljivost jeste da noktima vratite vlagu. Pre spavanja umasirajte malu količinu masti u nokte i zanoktice. Posmatrajte to kao noćnu hidratantnu masku koja pomaže da se zadrži vlaga i smanji pucanje noktiju.

Nokti gube prirodan sjaj i mogu da požute

Godine korišćenja laka za nokte, izlaganje UV zracima, pušenje i sporiji rast noktiju mogu ostaviti trag na njihovom izgledu. Vremenom nokti mogu postati bez sjaja, žućkasti ili dobiti fleke.

Da biste im vratili sjaj, nežno ispolirajte površinu noktiju jednom u nekoliko nedelja. Ako su problem fleke, Gohara preporučuje da na mekanu četkicu za zube stavite malu količinu paste za izbeljivanje zuba i nežno uklonite površinske promene boje. Važno je da ne preterujete, jer prejako trljanje može oštetiti nokat.

Zanoktice postaju suvlje i grublje

Sa godinama se ne menjaju samo nokti, već i koža oko njih.

„Koža koja stari proizvodi manje lipida, pa osetljiva koža oko noktiju lakše gubi vlagu“, objašnjava Gohara.

Da bi zanoktice ostale mekane i zdrave, preporučuje slojevitu hidrataciju. Prvo nanesite hidratantni serum ili sprej na područje oko noktiju, a zatim bogatu regenerativnu kremu koja će pomoći da se obnovi vlažnost, umiri ispucala koža i ojača njena zaštitna barijera.

Nokti sporije rastu

Ako vam se čini da polomljenom noktu danas treba mnogo više vremena da izraste nego ranije, postoji razlog za to. Obnavljanje ćelija prirodno se usporava sa godinama, pa nokti rastu sporije i teže se oporavljaju nakon oštećenja.

Ishrana može imati važnu ulogu. Ako unosite premalo vitamina B, suplement vitamina B kompleksa može doprineti zdravijem rastu noktiju. Gohara takođe preporučuje da vodite računa o dovoljnom unosu proteina, jer su nokti uglavnom građeni od keratina – proteina koji im daje čvrstinu.

Uzdužni žlebovi postaju izraženiji

Tanke linije koje se pružaju od korena nokta ka vrhu često postaju vidljivije nakon 40. godine.

„Matriks nokta s godinama postaje manje efikasan, pa se nove ćelije ne stvaraju tako ravnomerno kao ranije“, objašnjava Gohara.

Iako se žlebovi ne mogu trajno ukloniti, mogu postati manje uočljivi. Podloga u vidu providnog laka koji popunjava neravnine stvara glatku površinu za lakiranje, a redovna hidratacija pomaže da nokat izgleda zdravije.

Kada promene na noktima mogu ukazivati na ozbiljniji problem

Većina promena koje se javljaju na noktima nakon 40. godine predstavlja normalan deo starenja. Međutim, ako primetite nagle i izražene promene ili ako nokti postanu neuobičajeno lomljivi, veoma sporo rastu ili promene oblik, bilo bi dobro da se obratite lekaru.

Prema rečima Gohare, promene na noktima ponekad mogu ukazivati na neko osnovno zdravstveno stanje, poput bolesti štitaste žlezde, nedostatka gvožđa, neželjenih dejstava pojedinih lekova, jakog stresa ili ponavljanih povreda korena nokta usled navika kao što su grickanje ili čačkanje noktiju, česti gel manikiri ili agresivno uklanjanje laka. Ako vam se neka promena učini neuobičajenom ili se ne povuče uprkos osnovnoj nezi, preporučljivo je da potražite stručni savet.

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