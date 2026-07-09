Francuski manikir decenijama je sinonim za uredne, elegantne i sofisticirane nokte. Njen prepoznatljiv izgled – prirodna podloga i beli vrhovi – ove sezone je dobilo potpuno novo, razigrano lice. , Pastelne ili neonske nijanse unose svežinu i ličnost u jedan od najpoznatijih dizajna noktiju.

Šareni francuski manikir osvojio je društvene mreže upravo zbog svoje svestranosti. Svaki nokat može biti u drugoj boji, možete se odlučiti za nežne tonove koji deluju elegantno ili pak za upečatljive kontraste koji privlače poglede. Upravo zato ovaj trend odgovara gotovo svakom stilu – od minimalističkog do maksimalističkog.

Osim što izgleda efektno, reč je o manikiru koji se lako prilagođava svakoj prilici. Nežne pastelne nijanse savršene su za posao ili svečanije događaje, dok će intenzivne boje i fluorescentni tonovi biti idealan izbor za godišnji odmor, festivale i letnje večernje izlaske.

Trend su već prigrlili brojni saloni, a društvene mreže prepune su inspiracije za različite kombinacije boja i oblika vrhova. Sve više ljubiteljki manikira odlučuje se i na kućnu izradu, kombinujući omiljene lakove kako bi stvorile potpuno personalizovan izgled.

Bez obzira na odabrane nijanse, stručnjaci podsećaju da lep manikir počinje negom. Redovna hidratacija zanoktica, korišćenje kvalitetne baze i završnog sloja te pravilna nega noktiju pomoći će da manikir ostane postojan, a nokti zdravi i negovani.

Ovog leta klasični francuski manikir nije nestao – samo je postao puno zabavniji. Ako želite jednostavan način da svom beauty looku dodate malo boje i razigranosti, šareni vrhovi jedan su od najlakših i najelegantnijih trendova koje možete isprobati.

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