Zdravlje
Simptomi nedostatka vitamina B12: Nije da baš često fali u organizmu, ali kada ga nema obratite pažnju na ovo
Vitamin B12, poznat i kao kobalamin, jedan je od ključnih vitamina za pravilno funkcionisanje organizma. Pošto ga ljudsko telo ne može samo proizvesti, neophodno je unositi ga hranom ili, po potrebi, suplementima
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