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Žene su odlepile za ovim sandalama: Pristaju uz sve i nikada ne izlaze iz mode

Sandale koje su hit leta.

Autor:  Vesna Vukadinović
03.08.2026.11:51
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Žene su odlepile za ovim sandalama: Pristaju uz sve i nikada ne izlaze iz mode
Foto: Shutterstock | BearFotos
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Svake letnje sezone pojavi se novi trend obuće koji preplavi društvene mreže, ali jedan model godinama ne gubi popularnost. Reč je o minimalističkim sandalama, koje i ovog leta važe za najpraktičniji i najzahvalniji komad u garderobi.

Njihova najveća prednost je to što se lako uklapaju uz gotovo svaku kombinaciju, od lepršavih haljina i lanenih pantalona, preko bermuda i suknji, pa sve do omiljenih farmerki. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, podjednako dobro izgledaju u dnevnim i večernjim izdanjima.

 

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Minimalizam je ponovo u modi

Ovog leta u fokusu je estetika devedesetih godina, pa dominiraju modeli sa tankim kaiševima, čistim linijama i svedenim detaljima. Upravo ta jednostavnost čini ih bezvremenskim izborom koji se lako uklapa u svaki stil.

Za razliku od obuće koja dolazi i odlazi sa modnih lista, ove elegantne sandale, posebno u crnoj boji, ostaju klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Modeli koji su najveći hit

Među najtraženijim su ravne kožne sandale sa kaišićima, koje pružaju udobnost tokom celog dana, ali i modeli inspirisani japankama. Nekada rezervisane isključivo za plažu, danas se nose i uz elegantne gradske kombinacije, naročito kada su izrađene od kože ili imaju malu potpeticu.

Veliku popularnost beleže i sandale sa prstenom za nožni prst, koje osim zanimljivog izgleda pružaju i dodatnu stabilnost pri hodu. Posebno su traženi modeli sa diskretnim zlatnim ili srebrnim detaljima.

 

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"Kitten" potpetica osvaja leto

Za žene koje žele elegantniji izgled bez odricanja od udobnosti, odličan izbor su sandale sa takozvanom „kitten“ potpeticom. Niska i tanka štikla izdužuje figuru, a istovremeno omogućava lako hodanje tokom celog dana.

Ovakvi modeli odlično se kombinuju uz slip haljine, midi suknje, široke pantalone i elegantne večernje kombinacije.

Među trendovima se izdvajaju i takozvane „floss“ sandale, prepoznatljive po veoma tankim kaiševima koji ostavljaju stopalo gotovo potpuno otkrivenim, dajući celokupnom izgledu dozu elegancije i lakoće.

Modni stručnjaci ističu da su minimalističke sandale jedna od najboljih investicija za letnju garderobu. Baš poput bele košulje ili kvalitetnih farmerki, lako se uklapaju u različite stilove i mogu se nositi godinama.

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