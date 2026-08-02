Jedno od najčešćih pitanja kada je nega kose u pitanju jeste koliko često treba prati kosu. Iako mnogi veruju da postoji univerzalno pravilo, stručnjaci ističu da odgovor zavisi od tipa kose, količine prirodnog sebuma i potreba vlasišta.

Pravilna rutina pranja može doprineti zdravijoj kosi, lepšem izgledu i smanjiti probleme poput mašćenja ili isušivanja.

Tanka kosa

Tanka kosa se najbrže masti jer prirodna ulja lako dospevaju od korena do vrhova. Zbog toga mnogim osobama odgovara svakodnevno ili gotovo svakodnevno pranje.

Stručnjaci naglašavaju da ređe pranje neće smanjiti lučenje sebuma. Naprotiv, redovno pranje pomaže da vlasište ostane čisto i zdravo.

Mešovita kosa

Kod mešovite kose koren se brzo masti, dok su dužina i vrhovi često suvi.

Preporuka je pranje na svaka dva dana uz šampon koji temeljno čisti teme, ali istovremeno ne isušuje ostatak kose. Dobar regenerator ili maska pomoći će da vrhovi ostanu mekani i negovani.

Gusta i jaka kosa

Deblja dlaka sporije se masti, pa ovakav tip kose ne zahteva često pranje.

Većini osoba odgovara pranje na svaka tri do četiri dana, uz hidratantne preparate koji sprečavaju isušivanje i čuvaju prirodni sjaj kose.

Kovrdžava kosa

Kovrdžava kosa je prirodno suvlja jer se sebum teže raspoređuje duž vlasi. Zbog toga joj je potrebna dodatna hidratacija.

Stručnjaci preporučuju pranje na svaka tri do četiri dana, uz hranljive maske, regeneratore i ulja koja pomažu da kovrdže ostanu elastične, mekane i manje sklone lomljenju.

Ne postoji jedno pravilo za sve

Idealna učestalost pranja zavisi od tipa kose, načina života i potreba vlasišta. Ako se bavite sportom, često koristite preparate za stilizovanje ili živite u zagađenoj sredini, možda vam treba češće pranje.

Najvažnije je da pratite kako vaša kosa reaguje i prilagodite rutinu svojim potrebama, jer zdravo vlasište predstavlja osnovu lepe i negovane kose.

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