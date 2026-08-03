Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka

Muve su čest problem u letnjim danima. Srećom, rešenje za ovaj dosadni problem je jednostavno i lako za primenu. Trik od tri sastojka efikasno uklanja muve, a sve što vam treba se verovatno već nalazi u vašoj kuhinji.

Uzmite staklenu teglu, u nju sipajte jednake količine maslinovog ulja, limunovog soka i alkoholnog sirćeta. Zatim preko otvorene tegle stavite providnu foliju, probušite nekoliko malih rupa nožem i klopka za muve je spremna.

Miris ove smese privlači muve da uđu u teglu, maslinovo ulje ih zadržava u tečnosti, dok ih providna folija sprečava da izađu nazad ako pokušaju da pobegnu. Limun je snažan prirodni repelent, on sadrži citrusna ulja koja muve ne podnose. Belo sirće je poznato po tome da privlači muve, naročito voćne mušice, jer imitiraju miris trulog voća zahvaljujući sirćetnoj kiselini.

Prema stručnjacima iz firme "Clegg’s Pest Control", važno je da sirće ne bude u prevelikoj ni premaloj koncentraciji, jer ga u oba slučaja muve mogu izbegavati. Maslinovo ulje razbija površinski napon tečnosti, pa kada muva sleti, tone, utopi se i ugine.

Ako se borite s većim vrstama muva, poput kućnih muva ili zunzara, možda će se teže zarobiti, ali ova klopka svakako pomaže u smanjenju njihove brojnosti u vašoj kući.

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