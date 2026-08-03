Vesti
Alo!

Dom i saveti

Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka

Prirodna zamka za muve.

Autor:  Vesna Vukadinović
03.08.2026.17:20
0
Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka
Foto: Shutterstock | RHJPhtotos
Advokat za razvod otkriva: Ova 2 problema najčešće dovode do pucanja braka
Foto: Shutterstock | krivinis
 Advokat za razvod otkriva: Ova 2 problema najčešće dovode do pucanja braka
Prethodna vest
Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!
Foto: Printscreen | instagram
 Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!
Sledeća vest
 

Muve su čest problem u letnjim danima. Srećom, rešenje za ovaj dosadni problem je jednostavno i lako za primenu. Trik od tri sastojka efikasno uklanja muve, a sve što vam treba se verovatno već nalazi u vašoj kuhinji.

Uzmite staklenu teglu, u nju sipajte jednake količine maslinovog ulja, limunovog soka i alkoholnog sirćeta. Zatim preko otvorene tegle stavite providnu foliju, probušite nekoliko malih rupa nožem i klopka za muve je spremna.

Miris ove smese privlači muve da uđu u teglu, maslinovo ulje ih zadržava u tečnosti, dok ih providna folija sprečava da izađu nazad ako pokušaju da pobegnu. Limun je snažan prirodni repelent, on sadrži citrusna ulja koja muve ne podnose. Belo sirće je poznato po tome da privlači muve, naročito voćne mušice, jer imitiraju miris trulog voća zahvaljujući sirćetnoj kiselini.

Prema stručnjacima iz firme "Clegg’s Pest Control", važno je da sirće ne bude u prevelikoj ni premaloj koncentraciji, jer ga u oba slučaja muve mogu izbegavati. Maslinovo ulje razbija površinski napon tečnosti, pa kada muva sleti, tone, utopi se i ugine.

Ako se borite s većim vrstama muva, poput kućnih muva ili zunzara, možda će se teže zarobiti, ali ova klopka svakako pomaže u smanjenju njihove brojnosti u vašoj kući.

Video:

embed 2

sredstvo za muve muva muve mušice alo najzena

Povezane vesti

Čovek samo što se nije polomio ceo: Pevač se okliznuo na bini, razbio se kao bundeva
Foto: EPA | EPA/ADAM VAUGHAN
Nastup

Čovek samo što se nije polomio ceo: Pevač se okliznuo na bini, razbio se kao bundeva

18:58 | 0
Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
Shutterstock | oatawa/Shutterstock
Modiranje

Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola

18:30 | 0
U kojim godinama čovek zaista postaje star? Naučnici otkrili granicu koja će mnoge iznenaditi
Foto: Printscreen/Youtube
REŠENA DILEMA

U kojim godinama čovek zaista postaje star? Naučnici otkrili granicu koja će mnoge iznenaditi

17:55 | 0
Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!
Foto: Printscreen | instagram
zgodnica

Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!

17:39 | 0
Advokat za razvod otkriva: Ova 2 problema najčešće dovode do pucanja braka
Foto: Shutterstock | krivinis

Advokat za razvod otkriva: Ova 2 problema najčešće dovode do pucanja braka

17:02 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav
alo/ilustra

Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav

16:44 | 0
Žena je u prašak za veš dodala jedan začin: Odeća je vratila boju i bila kao nova
Shutterstock/Esteveg

Žena je u prašak za veš dodala jedan začin: Odeća je vratila boju i bila kao nova

16:27 | 0
Gomboce sa šljivama: Recept sa salaša iz okoline Sombora - knedle ne pucaju, a šljive čvrste i pune soka
Shutterstock

Gomboce sa šljivama: Recept sa salaša iz okoline Sombora - knedle ne pucaju, a šljive čvrste i pune soka

15:52 | 0
Srbin otkrio kako klima troši najmanje struje: "Račun mi je veći samo oko 1.000 dinara mesečno"
Shutterstock | BalkansCat Shutterstock

Srbin otkrio kako klima troši najmanje struje: "Račun mi je veći samo oko 1.000 dinara mesečno"

15:43 | 0
Najbrže ljuštenje pečenih paprika: Uklonite kožicu u samo jednom potezu
Foto: Emmily/Shutterstock.com

Najbrže ljuštenje pečenih paprika: Uklonite kožicu u samo jednom potezu

14:25 | 0
Ručak kakav su jeli naši preci: Zasitno jelo bez mesa koje traje danima i jača organizam
Shutterstock/KrimKate

Ručak kakav su jeli naši preci: Zasitno jelo bez mesa koje traje danima i jača organizam

14:10 | 0
Lubenica je spas na +40, ali samo ako je jedete ovako: Stručnjaci otkrili sa čim je treba kombinovati
Rina

Lubenica je spas na +40, ali samo ako je jedete ovako: Stručnjaci otkrili sa čim je treba kombinovati

13:55 | 0
Moje cveće buja kao ludo i na vrućini! Sama pravim đubrivo od 2 sastojka, evo recepta
Foto: Shutterstock | Alena Dafna

Moje cveće buja kao ludo i na vrućini! Sama pravim đubrivo od 2 sastojka, evo recepta

12:45 | 0
Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta

12:08 | 0
Zalivala sam baštu kad stignem, a onda sam shvatila zašto mi biljke venu: Evo kada je pravo vreme da uzmete crevo u ruke
Shutterstock

Zalivala sam baštu kad stignem, a onda sam shvatila zašto mi biljke venu: Evo kada je pravo vreme da uzmete crevo u ruke

11:33 | 0

Najnovije

Najčitanije

2min

Čovek samo što se nije polomio ceo: Pevač se okliznuo na bini, razbio se kao bundeva

30min

Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola

1H

U kojim godinama čovek zaista postaje star? Naučnici otkrili granicu koja će mnoge iznenaditi

1H

Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!

1H

Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka

1D

Kuhinjski ormarići mi blistaju! Obrišem ih ovom mešavinom, masne fleke odmah nestanu!

10H

Ulaze u najbolji period u 2026. godini, skače temperatura, skaču i prilike: 3 horoskopska znaka će upasti u lovu u avgustu

6H

Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta

22H

Volela sam muža više od svega, ali nisam mogla da prestanem da šaram: Danas, sa 68 godina, prvi put priznajem svoju najveću tajnu

21H

Ako vam kažemo - ni trunka ulja, onda je stvarno tako: Hrskavi kao iz restorana brze hrane, a nisu plivali u fritezi

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0