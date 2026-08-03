Princ Džordž pokazao je da je sasvim običan tinejdžer kada je spontano odgovorio na pitanje o Kejt Midlton i princu Vilijamu. Njegova iskrena reakcija nasmejala je i roditelje i javnost.

Iako je jednog dana očekuje britanski presto, princ Džordž pokazao je da je običan tinejdžer. Tokom jednog javnog događaja njegova spontana reakcija na pitanje o roditeljima izazvala je smeh i oduševljenje prisutnih.

Princ Vilijam i Kejt Midlton nakratko su prekinuli letnji odmor kako bi sa decom prisustvovali Igrama Komonvelta u Glazgovu. Kraljevska porodica delovala je opušteno, a kamere su zabeležile nekoliko simpatičnih porodičnih trenutaka.

Kejt Midlton ispričala je da ih je proslavljena britanska biciklistkinja Lora Keni nagovarala da se zajedno provozaju tandem biciklom na velodromu.

„Pazite šta želite, jer žele da nas stave na tandem bicikl na velodromu“, našalila se Kejt.

Nedugo zatim, velški televizijski voditelj Getin Džons postavio je pitanje njihovoj deci: „Da li biste voleli da vidite mamu i tatu na tandem biciklu?“

Princ Džordž nije razmišljao ni sekunde. „Ne!“, odgovorio je kroz osmeh.

Njegova iskrena, tipično tinejdžerska reakcija nasmejala je prisutne, ali i njegove roditelje.

Kejt Midlton prasnula je u smeh, dok je princ Vilijam kroz šalu dobacio sinu: „Ionako te već dovoljno brukamo.“

Ovaj simpatičan trenutak još jednom je pokazao da, uprkos kraljevskim titulama i životu pod budnim okom javnosti, članovi britanske kraljevske porodice imaju sasvim obične porodične situacije kroz koje prolaze gotovo svi roditelji i tinejdžeri.

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