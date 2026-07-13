Kada vide Pamelu Džejkobs iz Velike Britanije, većina ljudi pomisli da ima oko 30 godina. Međutim, ova žena ima 56 godina, a svoj mladalački izgled pripisuje zdravom načinu života, redovnoj nezi i kokosovom ulju.

Pamela, koja vodi poreklo iz južne Azije, kaže da o sebi vodi računa godinama i da ne veruje u čudotvorne preparate. Umesto toga, oslanja se na jednostavne navike koje svakodnevno primenjuje.

Kokosovo ulje koristi od glave do pete

Kako tvrdi, kokosovo ulje nanosi na telo dva puta dnevno kao prirodni hidratantni losion. Njime skida šminku, neguje kožu i kosu, a jednom nedeljno napravi bogatu masku za lice.

Pre spavanja nanese deblji sloj kokosovog ulja na lice i ostavi da deluje tokom noći.

- Ujutru mi je koža potpuno sveža i odmorna - kaže Pamela.

Osim toga, jednom nedeljno radi suvo četkanje tela, a potom se kupa u vodi sa himalajskom solju.

Koristi ga i u ishrani

Kokosovo ulje nije deo samo njene kozmetičke rutine. Pamela ga koristi i u kuhinji, kuva na njemu, a ponekad ga dodaje čak i u kafu.

Njena ishrana zasniva se na pravilu 80:20. To znači da oko 80 odsto obroka čine zdrave i prirodne namirnice, dok preostalih 20 odsto ostavlja za omiljene poslastice poput tamne čokolade, ponekog deserta ili čaše alkohola.

Izbegava beli hleb, šećer, testeninu i velike količine voća, dok na njenom jelovniku svakodnevno ima zelenog lisnatog povrća, proteina, limuna, kurkume, đumbira i bibera.

Redovno vežba i ide u saunu

Pamela kaže da bez fizičke aktivnosti ne može da zamisli dan. Redovno trenira, odlazi u saunu, a nakon toga se tušira hladnom vodom, što smatra odličnim načinom da osveži telo.

Ljudi misle da je devojka sopstvenog sina

Mladolik izgled često joj donosi neobične situacije.

Kako kaže, ljudi neretko pomisle da je devojka svog 21-godišnjeg sina, a često joj prilaze i mnogo mlađi muškarci. Ipak, Pamela priznaje da su joj oduvek bili privlačniji stariji partneri.

Jednom prilikom, kada je kupovala kartu za London, ponudili su joj čak i studentski popust jer su pretpostavili da je studentkinja.

Najvažniji savet nije krema

Iako kokosovo ulje smatra važnim delom svoje rutine, Pamela ističe da postoji nešto još važnije.

- Samopouzdanje i osmeh najbolja su kozmetika koju žena može da ima, poručuje.

Zašto je kokosovo ulje toliko popularno?

Kokosovo ulje poslednjih godina postalo je jedan od najpopularnijih prirodnih proizvoda za negu kože i ishranu.

Sadrži specifične masne kiseline srednjeg lanca koje organizam brzo koristi kao izvor energije. Zbog toga ga mnogi uključuju u ishranu, dok ga ljubitelji prirodne kozmetike koriste za negu kože i kose.

Za negu kože

Kokosovo ulje može da pomogne u očuvanju vlažnosti kože i da ublaži osećaj suvoće. Mnogi ga koriste kao prirodni losion za telo ili sredstvo za skidanje šminke.

Za kosu

Može da doprinese smanjenju gubitka proteina iz dlake, pa se često koristi kao maska za kosu. Nanosi se od temena do vrhova, ostavlja preko noći, a ujutru ispira blagim šamponom.

Nekoliko kapi može pomoći i da suvi krajevi izgledaju sjajnije.

Kao piling za telo

Od kokosovog ulja i smeđeg šećera ili soli lako se pravi prirodni piling koji uklanja mrtve ćelije kože i ostavlja je mekanom.

Za suve ruke

Ako često perete ruke ili sudove, mala količina kokosovog ulja može pomoći da koža ostane hidrirana i manje ispucala.

Za skidanje šminke

Bez problema uklanja čak i vodootpornu maskaru, a pritom neguje osetljivu kožu oko očiju.

Šta kažu stručnjaci?

Iako kokosovo ulje može biti korisno u nezi kože i kao deo uravnotežene ishrane, stručnjaci napominju da nije čudotvoran proizvod. Kod osoba sa masnom ili aknama sklonom kožom može začepiti pore, pa ga treba koristiti oprezno. Takođe, zbog visokog sadržaja zasićenih masti preporučuje se umerena upotreba u ishrani.

Drugim rečima, kokosovo ulje može biti koristan saveznik u svakodnevnoj rutini, ali mladalački izgled najčešće je rezultat kombinacije genetike, zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, kvalitetnog sna i redovne nege kože.