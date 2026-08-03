Vesti
Alo!

Dom i saveti

Žena je u prašak za veš dodala jedan začin: Odeća je vratila boju i bila kao nova

Ukoliko želite da odeći vratite staru boju i šarm, trebaće vam samo jedan začin koji sigurno već imate u kuhinji

Autor:  Slobodanka Ćorić
03.08.2026.16:27
0
Žena je u prašak za veš dodala jedan začin: Odeća je vratila boju i bila kao nova
Shutterstock/Esteveg
Ako mačka uradi ovo, stiže vam novac! Bake kažu da tako najavljuje lepe vesti
Foto: Shutterstock | Hananeko_Studio
 Ako mačka uradi ovo, stiže vam novac! Bake kažu da tako najavljuje lepe vesti
Prethodna vest
Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav
alo/ilustra
 Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav
Sledeća vest

Ponekad, iako vodimo računa da odaberemo pravi program, najbolji prašak i analiziramo etikete na garderobi, desi se da se odeća tokom pranja skupi ili izgubi boju.

Ukoliko želite da odeći vratite staru boju i šarm, trebaće vam samo jedan začin koji sigurno već imate u kuhinji. Verovali ili ne, jedna kašičica crnog bibera može sve da popravi!

Crni biber otapa ostatke praška na vašoj odeći, i on je najveći krivac zbog kojeg nestaje pigment sa vaše garderobe. Važno je znati da ukoliko dodajete biber u veš mašinu, isti morate da perete u hladnoj vodi.

Postupak:

Biber pomešate sa praškom za veš, pa sipajte u odgovarajuću pregradu u mašini i uključite da se pere.

Crni biber otapa sve ostatke sapuna na vašoj odeći i vraća joj boju.

 
Komentari (0)

Dom i saveti

Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka
Foto: Shutterstock | RHJPhtotos

Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka

17:20 | 0
Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav
alo/ilustra

Samo na ovaj način se sprema manastirski paprikaš: Jeftin starinski obrok, podjednako i ukusan i zdrav

16:44 | 0
Gomboce sa šljivama: Recept sa salaša iz okoline Sombora - knedle ne pucaju, a šljive čvrste i pune soka
Shutterstock

Gomboce sa šljivama: Recept sa salaša iz okoline Sombora - knedle ne pucaju, a šljive čvrste i pune soka

15:52 | 0
Srbin otkrio kako klima troši najmanje struje: "Račun mi je veći samo oko 1.000 dinara mesečno"
Shutterstock | BalkansCat Shutterstock

Srbin otkrio kako klima troši najmanje struje: "Račun mi je veći samo oko 1.000 dinara mesečno"

15:43 | 0
Najbrže ljuštenje pečenih paprika: Uklonite kožicu u samo jednom potezu
Foto: Emmily/Shutterstock.com

Najbrže ljuštenje pečenih paprika: Uklonite kožicu u samo jednom potezu

14:25 | 0
Ručak kakav su jeli naši preci: Zasitno jelo bez mesa koje traje danima i jača organizam
Shutterstock/KrimKate

Ručak kakav su jeli naši preci: Zasitno jelo bez mesa koje traje danima i jača organizam

14:10 | 0
Lubenica je spas na +40, ali samo ako je jedete ovako: Stručnjaci otkrili sa čim je treba kombinovati
Rina

Lubenica je spas na +40, ali samo ako je jedete ovako: Stručnjaci otkrili sa čim je treba kombinovati

13:55 | 0
Moje cveće buja kao ludo i na vrućini! Sama pravim đubrivo od 2 sastojka, evo recepta
Foto: Shutterstock | Alena Dafna

Moje cveće buja kao ludo i na vrućini! Sama pravim đubrivo od 2 sastojka, evo recepta

12:45 | 0
Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta

12:08 | 0
Zalivala sam baštu kad stignem, a onda sam shvatila zašto mi biljke venu: Evo kada je pravo vreme da uzmete crevo u ruke
Shutterstock

Zalivala sam baštu kad stignem, a onda sam shvatila zašto mi biljke venu: Evo kada je pravo vreme da uzmete crevo u ruke

11:33 | 0

Najnovije

Najčitanije

7min

Čovek samo što se nije polomio ceo: Pevač se okliznuo na bini, razbio se kao bundeva

35min

Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola

1H

U kojim godinama čovek zaista postaje star? Naučnici otkrili granicu koja će mnoge iznenaditi

1H

Ima telo boginje: Kajli Džener obukla minijaturni bikini, a muškarci odlepili!

1H

Muve nestaju za tren oka: Ova kućna klopka se pravi od samo 3 sastojka

1D

Kuhinjski ormarići mi blistaju! Obrišem ih ovom mešavinom, masne fleke odmah nestanu!

10H

Ulaze u najbolji period u 2026. godini, skače temperatura, skaču i prilike: 3 horoskopska znaka će upasti u lovu u avgustu

6H

Tajni sastojak za savršen bećarac: Recept koji ćete obožavati, gotov za manje od 30 minuta

22H

Volela sam muža više od svega, ali nisam mogla da prestanem da šaram: Danas, sa 68 godina, prvi put priznajem svoju najveću tajnu

21H

Ako vam kažemo - ni trunka ulja, onda je stvarno tako: Hrskavi kao iz restorana brze hrane, a nisu plivali u fritezi

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0