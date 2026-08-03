Žena je u prašak za veš dodala jedan začin: Odeća je vratila boju i bila kao nova

Ponekad, iako vodimo računa da odaberemo pravi program, najbolji prašak i analiziramo etikete na garderobi, desi se da se odeća tokom pranja skupi ili izgubi boju.

Ukoliko želite da odeći vratite staru boju i šarm, trebaće vam samo jedan začin koji sigurno već imate u kuhinji. Verovali ili ne, jedna kašičica crnog bibera može sve da popravi!

Crni biber otapa ostatke praška na vašoj odeći, i on je najveći krivac zbog kojeg nestaje pigment sa vaše garderobe. Važno je znati da ukoliko dodajete biber u veš mašinu, isti morate da perete u hladnoj vodi.

Postupak:

Biber pomešate sa praškom za veš, pa sipajte u odgovarajuću pregradu u mašini i uključite da se pere.

Crni biber otapa sve ostatke sapuna na vašoj odeći i vraća joj boju.