Kajli Džener privukla je veliku pažnju novom objavom na Instagramu, svega nekoliko dana pred 29. rođendan. Najmlađa članica porodice Kardašijan-Džener pozirala je u maslinasto-zelenom bikiniju sa životinjskim printom iz nove letnje kolekcije svog modnog brenda, uz kratak opis da joj je to omiljeni bikini.

Na fotografiji je nosila puštenu kosu i prepoznatljivu šminku u prirodnim tonovima.

Iako danas zrači samopouzdanjem, Kajli je ranije priznala da joj nije bilo lako da ponovo pronađe svoj stil nakon što je u ranim dvadesetim godinama postala majka.

Otkrila je da je tokom obe trudnoće dobila oko 27 kilograma i da joj je trebalo gotovo godinu dana da se ponovo oseća dobro u svom telu i vrati samopouzdanje. Danas kaže da je naučila da bude nežnija prema sebi i da ne žali zbog odluka iz prošlosti.

Kajli sa bivšim partnerom Trevisom Skotom ima ćerku Stormi i sina Erea.

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