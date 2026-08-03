Nova britanska studija o starenju donela je zanimljive rezultate koji pokazuju da se granica starosti iz godine u godinu pomera.

Istraživanje koje je sprovela kompanija Seven Seas obuhvatilo je više od 2.000 odraslih Britanaca. Učesnici su odgovarali na pitanje u kojim godinama čoveka smatraju starim, a većina je navela da se prava starost danas ne vezuje za šestu, već tek za 69. godinu života.

To je značajna promena u odnosu na ranija istraživanja, prema kojima se starost povezivala sa oko 62. godine. Rezultati pokazuju da se pogled na starenje poslednjih godina menja i da se granica sve više pomera.

Velike razlike između generacija

Stručnjakinja za zdravlje i dobrobit Dona Bartoli ističe da, iako ljudi danas kasnije smatraju da ulaze u starost, mnogi i dalje odlažu navike koje bi im pomogle da zdravije stare.

„Ako je 69 godina zaista nova granica starosti, onda briga o zdravlju ne treba da počne tada, već mnogo ranije“, poručila je Bartoli.

Istraživanje je pokazalo i velike razlike u razmišljanju različitih generacija.

Pripadnici bejbi bumer generacije smatraju da starost počinje oko 67. godine, dok su mladi mnogo stroži u svojim procenama.

Generacija Z ima potpuno drugačiji pogled

Mladi iz Generacije Z veruju da ljudi postaju stari već sa 62 godine.

Po njihovom mišljenju, u tom periodu počinje opadanje mentalnih sposobnosti, problemi sa korišćenjem savremene tehnologije mogu da se jave već oko 59. godine, dok smatraju da posle 56. godine modne trendove više nije lako nositi.

Mladi pesimistično gledaju na sopstvenu starost

Anketa je pokazala da mnogi mladi imaju prilično pesimističan pogled na godine koje dolaze.

Svaki peti ispitanik iz Generacije Z veruje da u starosti više neće dobro izgledati, četvrtina očekuje da će imati manje prijatelja i društvenih kontakata, dok više od četvrtine sumnja da će u poznijim godinama biti dobrog zdravlja.

Ipak, kada je posao u pitanju, mladi imaju pozitivniji stav prema starijim zaposlenima nego prethodne generacije. Češće smatraju da su ljudi stariji od 50 godina i dalje poželjni na tržištu rada, iako veruju da bi mogli imati više poteškoća sa prilagođavanjem novim tehnologijama, prenosi Daily Mail.