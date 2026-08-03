Sastojci:

500 g krompira

1 crni luk

1 prazlik

2 šargarepe

4 mesnate crvene paprike

1 veza peršuna

2 kašike brašna

3 čena belog luka

malo aleve paprike

so, biber

Priprema:

Krompire oljuštite i isecite na kocke, pa ih stavite u šerpu i nalijte vodom da ogreznu. Crni luk i praziluk sitno iseckajte, papriku i šargarepu na tračice, pa sve dodajte u šerpu sa krompirom. Kuvajte na umerenoj vatri, dok povrće skroz ne omekne. Ukoliko ima potrebe dolivajte po malo vode. Brašno pomešajte sa alevom paprikom, razmutite sa malo vode i sve ulijte u šerpu. Krčkajte dok ne dobijete željenu gustinu i sve začinite po ukusu, na kraju dodajući i sitno seckani beli luk. Pre služenja peršun sitno naseckajte i pospite ravnomerno po paprikašu.