Sastojci:
500 g krompira
1 crni luk
1 prazlik
2 šargarepe
4 mesnate crvene paprike
1 veza peršuna
2 kašike brašna
3 čena belog luka
malo aleve paprike
so, biber
Priprema:
Krompire oljuštite i isecite na kocke, pa ih stavite u šerpu i nalijte vodom da ogreznu. Crni luk i praziluk sitno iseckajte, papriku i šargarepu na tračice, pa sve dodajte u šerpu sa krompirom. Kuvajte na umerenoj vatri, dok povrće skroz ne omekne. Ukoliko ima potrebe dolivajte po malo vode. Brašno pomešajte sa alevom paprikom, razmutite sa malo vode i sve ulijte u šerpu. Krčkajte dok ne dobijete željenu gustinu i sve začinite po ukusu, na kraju dodajući i sitno seckani beli luk. Pre služenja peršun sitno naseckajte i pospite ravnomerno po paprikašu.
Komentari (0)