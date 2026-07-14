Samo dan nakon dolaska u Japan na medeni mesec, 27-godišnja medicinska sestra Sara Dan iz Teksasa iznenada je kolabirala, pala u komu i završila u bolnici sa otkazivanjem jetre i teškim oštećenjem mozga. Tri meseca kasnije prvi put je javno progovorila o iskustvu koje opisuje jednom rečenicom: "Imam osećaj da sam se vratila iz mrtvih."

Sara i njen suprug otputovali su u Japan početkom aprila, odmah nakon venčanja, ali je njihov odmor iz snova prekinut već prvog dana. Nekoliko dana pre puta nije se osećala najbolje. Imala je temperaturu i simptome slične kovidu, ali su svi testovi na kovid i grip bili negativni. Zbog toga je otišla u Hitnu pomoć, gde su joj dali infuziju, savetovali da odmara, uzima lekove protiv temperature i bezbrižno otputuje, piše People.

Na put je ipak krenula, iako joj nije bilo dobro. Po dolasku u Tokio stanje joj se naglo pogoršalo. Prema njenim rečima, kasnije je saznala da je postala dezorijentisana, govorila nepovezano i da joj je koža poprimila žućkastu boju, što je bio znak ozbiljnog oštećenja jetre. Hitno je prevezena u bolnicu, gde su lekari utvrdili da ima akutno otkazivanje jetre, hepatičnu encefalopatiju i izuzetno visok nivo amonijaka u krvi. Već narednog dana pala je u komu.

Dok je bila priključena na aparate za održavanje života, njena porodica pokušavala je da je prebaci u Sjedinjene Američke Države. Pošto u Japanu nije mogla da dobije transplantaciju jetre kao strani državljanin, organizovan je hitan medicinski let kojim je prebačena u Teksas.

Ni tada borba nije bila završena. Američki lekari otkrili su teško obostrano oštećenje mozga i upozorili porodicu da možda nikada više neće otvoriti oči, govoriti niti hodati. Međutim, njeni najbliži nisu odustajali i zatražili su drugo mišljenje. Tada se dogodilo nešto što lekari opisuju kao pravo čudo.

Drugi neurolog procenio je da je oštećenje mozga posledica hepatične encefalopatije i da postoji mogućnost oporavka. U međuvremenu je njena jetra počela sama da se regeneriše, otok mozga se postepeno povlačio, a krajem aprila Sara se probudila iz kome.

Od tada svakodnevno prolazi kroz neurološku rehabilitaciju i uči da ponovo normalno funkcioniše. Tri meseca nakon što joj se život potpuno promenio, prvi put se oglasila na društvenim mrežama.

– Pre svega... živa sam. Gorko-slatko je što danas mogu sama da ispričam svoju priču. Nikada neću moći dovoljno da zahvalim svima koji su verovali u mene dok nisam mogla da govorim – napisala je.

Priznala je da joj je najteže to što i dalje nema odgovor na pitanje zbog čega je njen organizam iznenada počeo da otkazuje.

– Ovo iskustvo me je zauvek promenilo. Naučilo me je koliko je život krhak, da sutrašnji dan nije zagarantovan, da volimo više, opraštamo brže i cenimo obične trenutke koje tako lako uzimamo zdravo za gotovo. A najvažnije od svega – naučilo me je da čuda zaista postoje – poručila je Sara.