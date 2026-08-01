Postoje žene koje kao da prkose godinama, a Džulija Roberts bez sumnje je jedna od njih.

Holivudska glumica i danas oduševljava prirodnom lepotom, blistavim osmehom i vitkom figurom, zbog čega se mnogi pitaju u čemu je njena tajna.

Iako redovno vežba, priznaje da najveću zaslugu pripisuje uravnoteženoj ishrani. Među jelima kojima se uvek rado vraća posebno mesto zauzima salata koja je već godinama jedna od njenih omiljenih.

Recept za fit salatu Džulije Roberts

Sastojci:

400 g leblebija, najbolje iz konzerve

leblebija, najbolje iz konzerve 100 g mladog spanaća

2 šargarepe

šargarepe 1 šaka oraha

100 g feta sira

feta sira so i biber

Priprema: