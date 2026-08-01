Postoje žene koje kao da prkose godinama, a Džulija Roberts bez sumnje je jedna od njih.
Holivudska glumica i danas oduševljava prirodnom lepotom, blistavim osmehom i vitkom figurom, zbog čega se mnogi pitaju u čemu je njena tajna.
Iako redovno vežba, priznaje da najveću zaslugu pripisuje uravnoteženoj ishrani. Među jelima kojima se uvek rado vraća posebno mesto zauzima salata koja je već godinama jedna od njenih omiljenih.
Recept za fit salatu Džulije Roberts
Sastojci:
- 400 g leblebija, najbolje iz konzerve
- 100 g mladog spanaća
- 2 šargarepe
- 1 šaka oraha
- 100 g feta sira
- so i biber
Priprema:
Leblebije dobro operite, iscedite i istresite u činiju za posluživanje. Operite spanać, šargarepu ogulite i isecite na tanke trakice te dodati leblebije. Sve pomešati i začiniti pa umutiti dresing i dodati u salatu.
Dresing:
- 3 kašike sirćeta
- 1 kašika senfa
- 5 kašika maslinovog ulja
- so i biber
Ova salata može biti i kompletan letnji obrok jer će vam dati dovoljnu količinu proteina i vlakana. Ovi sastojci neophodni su za održavanje vitke linije, što Džulija pokazuje u svim prilikama - od opuštene šetnje plažom ili kupanja, do snimanja modnih reklama ili novih filmova.
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