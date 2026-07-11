Ako ste u poslednje vreme prelistali Instagram bilo koje legendarne manekenke ili skrolovali kroz skinfluensersku stranu društvenih mreža, sigurno ste primetili jedan ledeno lud trend: masiranje lica zaleđenim ledenim kuglama, uranjanje lica u činiju s ledom ili tela u ledene kupke.

I dok su ledene kupke velnes pomama novijeg datuma, uranjanje lica u vodu s ledom stari je šminkerski trik. Njime se smanjuju otečenost lica i nadutost područja oko očiju. Koža trenutno izgleda zategnutije i čvršće jer se podstiče cirkulacija. Krioterapija, bilo lica ili tela, nastoji da postigne upravo takav efekat, ali uz modernije alate i metode.

Ovu ledenu tehniku obožavaju i zvezde i modeli, od Viktorije Bekam i Kajli Džener do Irine Šajk i Kejt Mos, a Hejli Biber i Bela Hadid upravo su se krioterapijom pripremale za važne događaje na crvenom tepihu poput Met Gale. Led je svuda.

Krioterapija je s razlogom toliko popularna, kako kućna, tako i profesionalna salonska. Ali dok nas saloni mame visokotehnološkim krio-komorama i tretmanima tečnim azotom (suvim ledom), dobra vest je da vam za vrhunske rezultate nije potreban neograničen budžet. U nastavku saznajte sve o krioterapiji: kako potpuno bezbedno i pravilno izvoditi krioterapiju lica i tela kod kuće, uz minimalna ulaganja.

Šta je krioterapija?

Jednostavno rečeno, krioterapija je kontrolisano izlaganje kože ekstremnoj hladnoći tokom ograničenog vremenskog perioda. Popularnost ove metode potpuno je opravdana. Kada kožu izložite niskim temperaturama, podstičete cirkulaciju na veoma specifičan način. Naime, u dodiru s hladnoćom krvni sudovi se sužavaju, a čim uklonite izvor hladnoće, telo reaguje trenutno, šaljući u ohlađeno područje svežu krv bogatu kiseonikom i hranljivim materijama. Na koži se ova reakcija ogleda u nekoliko rezultata:

Trenutno smanjenje otečenosti.





Prirodni lifting i vidno zategnutiji izgled opuštene kože.





Manja vidljivost pora i smirivanje upalnih procesa.

Krioterapija lica kod kuće

Pre nego što odlučite da kockicama leda direktno masirate lice, postoje bolje i nežnije metode. Kada je reč o profesionalnoj krioterapiji lica, cene u salonima mogu dostići i nekoliko stotina evra po tretmanu, u zavisnosti od aparata i ekskluzivnosti lokacije. I dok su ti tretmani fantastični, krio-maske i ledeni alati u kombinaciji s pametnim kućnim tehnikama mogu vam pružiti iznenađujuće dobre rezultate. Naročito ako se pridržavate nekoliko zlatnih pravila kućne krioterapije bez rizika od promrzlina:

1. Metoda „The Ice Facial“

Ovo je omiljena metoda Bele Hadid i Linde Evandželiste, ali i mnogih drugih modela. Međutim, ova metoda ne podrazumeva nanošenje leda na lice. Sve što vam je potrebno jesu činija, hladna voda i kockice leda. Ova metoda je veoma pristupačna i zahteva minimalna ulaganja.

Kako izvesti tretman: Napunite činiju vodom i ledom. Uronite očišćeno lice na nekoliko sekundi (od 3 do 5 sasvim je dovoljno), podignite glavu, udahnite, pa ponovite najviše tri puta.





Napunite činiju vodom i ledom. Uronite očišćeno lice na nekoliko sekundi (od 3 do 5 sasvim je dovoljno), podignite glavu, udahnite, pa ponovite najviše tri puta. Delovanje: Osim što će vas trenutno razbuditi, ova metoda predstavlja ultimativni ledeni šok koji trenutno pokreće mikrocirkulaciju i briše tragove neprospavane noći.

2. Krioterapija lica kod kuće s alatima

Ipak, uranjanje lica u ledenu vodu nije za svakoga. Ako niste ljubitelj tog ekstremnog koraka, a želite da izbegnete stavljanje leda na lice, vaše kupatilo i dalje može postati vrhunski krio-spa zahvaljujući pametnim alatima. Bilo da uložite u šik ,,cryo roller", ledene kugle koje se čuvaju u frižideru ili slične krio-alate, rezultati su podjednako impresivni. Cene alata za krioterapiju kreću se od 30 do 80 evra, dok se maske za kućnu krioterapiju mogu pronaći već po ceni od 17 evra.

Kako izvesti tretman: Moderni krio-alati imaju prednost jer ih nakon hlađenja u zamrzivaču možete prisloniti direktno na lice, bez nereda i topljenja, za razliku od leda kojim možete izazvati i promrzline. Bez obzira na alat, masirajte lice laganim pokretima, uvek nagore i ka spolja, od brade prema ušima i od nosa prema jagodicama. Nemojte se zadržavati na jednom mestu duže od nekoliko sekundi kako biste izbegli iritacije i crvenilo.





Moderni krio-alati imaju prednost jer ih nakon hlađenja u zamrzivaču možete prisloniti direktno na lice, bez nereda i topljenja, za razliku od leda kojim možete izazvati i promrzline. Bez obzira na alat, masirajte lice laganim pokretima, uvek nagore i ka spolja, od brade prema ušima i od nosa prema jagodicama. Nemojte se zadržavati na jednom mestu duže od nekoliko sekundi kako biste izbegli iritacije i crvenilo. Delovanje: Alati su mnogo nežniji, stvaraju manje nereda od ledene kupke, a podjednako efikasno smanjuju otečenost lica i podstiču cirkulaciju. Nakon krio-masaže koža ostaje sjajna, blistava i vidno zategnutija.

3. Krioterapija tela kod kuće

Kada je reč o krioterapiji tela, profesionalni učinak ipak nije tako lako zameniti niti postići kod kuće. Profesionalna krioterapija celog tela obično podrazumeva ulazak u posebne komore u kojima temperatura pada i do −140 °C. Kada je reč o ovakvoj krioterapiji, cena jednog odlaska u komoru može biti prilično visoka, naročito zato što su za prave rezultate, poput smanjenja celulita i zatezanja kože, potrebni uzastopni tretmani. Međutim, kućna alternativa može biti dobra pomoć za podsticanje cirkulacije. Sve što je potrebno jeste malo discipline pod tušem.

Kako izvesti tretman: Izuzetno je popularna Knipova metoda naizmeničnog tuširanja hladnom i toplom vodom. Tokom svakog tuširanja naizmenično puštajte toplu i potpuno hladnu vodu u intervalima od 30 sekundi. Uvek završite hladnom vodom. Hladan mlaz usmerite na područja koja želite da tonirate. Pomerajte tuš kružnim pokretima nagore, ka srcu, kako biste podstakli i limfnu drenažu.





Izuzetno je popularna Knipova metoda naizmeničnog tuširanja hladnom i toplom vodom. Tokom svakog tuširanja naizmenično puštajte toplu i potpuno hladnu vodu u intervalima od 30 sekundi. Uvek završite hladnom vodom. Hladan mlaz usmerite na područja koja želite da tonirate. Pomerajte tuš kružnim pokretima nagore, ka srcu, kako biste podstakli i limfnu drenažu. Delovanje: Ova metoda ne samo da dugoročno poboljšava tonus i čvrstinu kože tela već i drastično podiže nivo energije.

Moć krioterapije nije u skupim kućnim aparatima niti u profesionalnim tretmanima. Kao i kod većine rutina, doslednost je ključna za vidljive rezultate. Bez obzira na to da li birate jutarnje uranjanje lica u činiju s ledom poput Belle Hadid ili masažu uz ,,cryo roller", hladnoća je najbrži put do trenutnog sjaja i vidno boljeg tonusa kože. Napravite mesta u svojoj rutini, ali i u zamrzivaču, za ove ledene rituale i brzo ćete primetiti da vaša koža nikada nije izgledala svežije, prenosi Vogue.

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