Profesionalni šminkeri često će reći kako je redosled nanošenja proizvoda izuzetno važan. Da li se prvo nanosi kontura pa onda puder ili obrnuto, takođe zavisi od toga koga pitate.

Šminkerka Hejli Biber, Meri Filips, zagovara tehniku poznatu kao ,,underpainting", baš kao i Kevin Ukon, slavni šminker koji potpisuje ikonični sjajan izgled Dženifer Lopez.

Međutim, bez obzira na pravila i tehnike kojima nas uče vrhunski majstori, internet često ima svoje ideje.

Možda ste i sami primetili taj specifičan izgled, gde koža izgleda neverovatno sveže, odmorno i savršeno osunčano, ali bez onog teškog, narandžastog sloja kontura. Upravo je to ,,blonzing" efekat.

Šta je ,,blonzing" tehnika?

Reč je o kovanici nastaloj spajanjem engleskih reči ,,blush" (srp. ,,rumenilo") i bronzer. Umesto da, kao inače, bronzerom stvarate senke i toplinu na ivicama lica, a rumenilo nanosite samo na jagodice, ,,blonzing" spaja ova dva koraka u jedan.

Za ovaj trend ne koriste se klasični mat bronzeri niti rumenila, već proizvodi koji u sebi imaju koralne, breskvaste, ružičaste ili terakota podtonove sa dozom suptilnog, baršunastog sjaja.

Kako pravilno naneti blonzing?

Budući da je cilj ,,blonzing" izgleda da imitira trag sunca na koži, nanošenje nije strogo kao kod konturisanja. Suptilnost i blagi potezi najbolji su način. Ipak, prvo počnite od odabira prave formule.

Tekstura: Tečna i kremasta rumenila i bronzeri biće najbolji izbor. Oni omogućavaju lakše blendovanje kako bi se stvorio nežan izgled bez oštrih ivica.





Tečna i kremasta rumenila i bronzeri biće najbolji izbor. Oni omogućavaju lakše blendovanje kako bi se stvorio nežan izgled bez oštrih ivica. Nanošenje: ,,Blonzing" pigmente nanesite na koren nosa, preko vrha jagodica i visoko prema slepoočnicama. Ne zaboravite ni ivice čela, kao ni mali, suptilni trag iznad obrva.





,,Blonzing" pigmente nanesite na koren nosa, preko vrha jagodica i visoko prema slepoočnicama. Ne zaboravite ni ivice čela, kao ni mali, suptilni trag iznad obrva. Alati: Koristite gustu četkicu ili vlažnu sunđerastu aplikaciju i dobro ujednačite ivice prema gore kako bi prelazi bili nevidljivi, a pigment izgledao što prirodnije.

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