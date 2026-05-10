Crvenilo na vratu može da se pojavi iz više razloga: zbog osetljive kože, trenja odeće, sunčanja, stresa, pa sve do iritacije nakon brijanja, parfema ili kozmetike.



Dobra vest je da postoje načini da ga ublažite, bilo da želite potpuno prirodno rešenje ili brzo prekrivanje uz makeup.

Prirodni načini za smirivanje crvenila

1. Hladne obloge

Najbrže rešenje kod iznenadnog crvenila jeste hladna obloga. Natopite mekan peškir hladnom vodom i držite nekoliko minuta na vratu. Hladnoća može da umiri kožu i smanji vidljivu crvenost.





2. Gel od aloe vere

Aloe vera gel je poznata po umirujućem dejstvu. Tanak sloj može pomoći da koža izgleda smirenije, posebno ako je crvenilo izazvano iritacijom ili suncem.

3. Ovsena maska

Sitno mlevene ovsene pahuljice pomešane sa malo vode ili jogurta mogu delovati umirujuće na osetljivu kožu. Dermatolozi često preporučuju ovas kod iritirane kože jer pomaže kožnoj barijeri.

4. Izbegavajte agresivne proizvode

Ako je vrat osetljiv, parfemi, alkoholni tonici i jaki piling mogu pogoršati stanje. Stručnjaci savetuju nežnu, neparfemisanu negu i minimalno trljanje kože.





