Prema astrolozima, avgust 2026. godine mogao bi da bude jedan od najpovoljnijih meseci za pojedine horoskopske znakove. Planetarni aspekti donose nove prilike, uspeh na poslu, ljubavne preokrete i osećaj da se stvari konačno odvijaju u pravom smeru.

Posebno se izdvajaju tri znaka kojima će zvezde biti više nego naklonjene.

ŠKORPIJA

Za Škorpije bi avgust mogao da predstavlja prekretnicu. Posle dugog perioda truda i rada, konačno dolazi vreme da se rezultati vide.

Moguć je značajan poslovni napredak, unapređenje ili priznanje za dosadašnji rad. Oni koji su aktivni na društvenim mrežama mogli bi da privuku veliku pažnju i steknu novu popularnost.

Ovo je period u kojem bi trebalo hrabro prihvatiti nove izazove i iskoristiti prilike koje se budu pojavile.

OVAN

Ovnovima avgust donosi mnogo lepih trenutaka, naročito na ljubavnom planu.

Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav, dok će oni koji su u vezi dodatno učvrstiti odnos sa partnerom.

Osim romantike, očekuje ih i bogat društveni život. Pozivi za druženja, koncerte, putovanja i nova poznanstva mogli bi da obeleže naredne nedelje, pa treba da budu otvoreni za nova iskustva.

VAGA

Za Vage avgust donosi nagradu za trud uložen prethodnih meseci, pa čak i godina.

Sve ono na čemu su Vage radile od 2025. godine moglo bi konačno da počne da daje konkretne rezultate, posebno kada je reč o poslu i karijeri, piše portal "Your Tango".

Pored poslovnog uspeha, očekuju ih i pozitivne promene u ljubavnom i društvenom životu. Imaće najviše koristi ako izađu iz zone komfora, prihvate nove izazove i iskoriste svaku priliku za upoznavanje novih ljudi i širenje kruga poznanstava.

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